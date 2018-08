Gombos na US Open skončil už v kvalifikácii, v rozhodujúcom sete dostal tzv. kanára

Nad jeho sily bol Francúz Mahut.

23. aug 2018 o 21:27 TASR

NEW YORK. Slovenský tenista Norbert Gombos nepostúpil do finále kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Vo štvrtkovom stretnutí druhého kola nestačil na 36-ročného francúzskeho veterána Nicolasa Mahuta, ktorému podľahol za 106 minút 6:4, 3:6, 0:6.

Dvadsaťosemročný galantský rodák síce uspel v prvom sete, potom však už ťahal za kratší koniec a v rozhodujúcom dejstve dostal tzv. kanára.

US Open 2018 - 2. kolo kvalifikácie:

Nicolas Mahut (Fr.-19) - Norbert Gombos (SR) 4:6, 6:3, 6:0

/za 106 minút/