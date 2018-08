ONLINE: Trenčín bojuje v Európskej lige. V domácej súťaži ho preverí Slovan

Online prenos budete môcť sledovať s nami.

24. aug 2018 o 0:00 TASR, Športové prenosy SME

BRATISLAVA. V 6. kole futbalovej Fortuna ligy 2018/2019 privítajú futbalisti Slovana v nedeľu o 17.30 hod. na Pasienkoch AS Trenčín.

Na Pasienkoch sa čaká ofenzívny súboj. Gólový priemer z posledných desiatich duelov Slovana s Trenčínom je 3,5 gólu na zápas.

"Myslím si, že pre fanúšikov to môže byť veľmi zaujímavý zápas. My chceme hrať futbal a uspieť ofenzívnym prejavom, Trenčín to má nastavené podobne. Čaká nás náročný súper, ktorý má nespornú kvalitu.

K úspechu sa dopracujeme jedine tímovým výkonom, pri ktorom každý z nás nechá na ihrisku sto percent," povedal pre web Slovana Joeri de Kamps.

AS vo štvrtok remizoval v 1. zápase play off EL v Žiline s cyperskou AEK Larnaka 1:1, jeho holandský tréner Ricardo Moniz zrejme bude šetriť niektorých hráčov.

