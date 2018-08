Legionári? Musia na to mať, ale u nás sú priemerní, tvrdí Galis

Bývalý tréner a súčasný poslanec naznačil, čo chýba Slovanu a ďalším slovenským klubom.

25. aug 2018 o 9:43 TASR

BRATISLAVA. Bývalý tréner Slovana Bratislava i slovenskej reprezentácie Dušan Galis, v súčasnosti poslanec Národnej rady SR za stranu Smer-SD, žije futbalom neustále.

Pravidelne navštevuje štadióny, aby na vlastné oči sledoval zápasy vo Fortuna lige, II. lige, alebo počínanie si slovenských zástupcov v európskych klubových súťažiach.

Pre TABLET.TV sa rozhovoril o Slovane i o aktuálnom dianí v slovenskom futbale.

Slovan a DAC sa pobijú o titul

Slovan je po úvodných piatich kolách aktuálneho ročníka Fortuna ligy figuruje na čele tabuľky. Spoločne s druhou Dunajskou Stredou dosiaľ neokúsil trpkosť prehry, aj preto ich Galis radí k tímom, ktoré by mali prehovoriť do boja o majstra.

"Čakal som z ich strany takýto štart do súťaže, pretože oba kluby patria podľa mňa k hlavným ašpirantom na titul. Majú na to kvalitu, zabehnutý systém, ktorý napreduje a DAC navyše aj výhodu fantastickej podpory z tribún," uviedol Dušan Galis.

"Vo vynikajúcom svetle sa však v poslednom čase ukazuje aj Trenčín, ktorý dopĺňa trojlístok mojich najväčších favoritov na celkový triumf v tejto sezóne. Netreba však zabúdať ani na Ružomberok či Trnavu," uviedol Galis.

"Vzájomné zápasy tímov, ktoré som spomenul, nemajú jasného favorita a nejaké zásadné rozdiely medzi nimi nevidím. Pre slabšie mužstvá bude zasa obrovskou motiváciou zdolať spomínané kvinteto. O záchranu bude s najväčšou pravdepodobnosťou bojovať Senica so Zlatými Moravcami, pričom Čierny Peter zrejme ostane v rukách Záhorákov," prezradil na úvod Galis svoju tohtosezónnu prognózu na dianie vo Fortuna lige.

Najslávnejšie trénerské časy zažil v Slovane, s ktorým získal jeden federálny a tri slovenské tituly. Výkony a výsledky Slovana neustále pozorne sleduje.

"Ak mám byť úprimný, počítal som s tým, že Slovanu sa v 3. predkole Európskej ligy UEFA podarí cez Rapid Viedeň postúpiť ďalej. Súčasná kvalita rakúskeho klubu totiž nie je na bohvieakej úrovni a ani v domácej súťaži nepodáva výkony, aké sa od neho očakávali. Ukázalo sa však, že jeho hráči sa dokážu motivovať na zápasy na medzinárodnej úrovni a túžba po víťazstve bola na ich strane väčšia," zamyslel sa Galis.

Legionári? Musia na to mať

Na margo súčasného kádra Slovana, v ktorom figuruje minimum Slovákov a vlastných odchovancov, poznamenal:

"Taká je doba. Ak si zoberiete akékoľvek ligové mužstvo v Európe, každé chce kvalitu a ak má peniaze, tak si ju kúpi. U nás je to tak, že najkvalitnejší slovenskí hráči odchádzajú do zahraničia, mladí, talentovaní futbalisti zasa do zahraničných akadémii a doma ostáva len slabší priemer," povedal Galis.

"Aj z toho dôvodu sa nebránim tomu, aby na Slovensku pôsobili legionári, ale musia na to mať. Musia byť rozdieloví, v porovnaní s domácimi futbalistami musia byť na vyššej úrovni, aby sa ľudia chodili na nich pozerať. Keď som hrával v Španielsku a odohrali sme zlý zápas, tak nás, legionárov dali riadne do laty," podotkol Dušan Galis.

"U nás sú k nim novinári veľmi tolerantní, keď zahrajú zle, berú to tak, že veď sa nič nedeje, asi nemali svoj deň. Česť výnimkám. Aj preto by som bol radšej za to, aby tých legionárov bolo menej, traja-štyria v mužstve, no kvalitní, ktorí by boli zároveň vzormi pre ostatných," poznamenal Galis.

Našim klubom chýbajú silní súperi

Slovan za Galisovej éry v prvej polovici 90-tych rokov dokázal hrať vyrovnané partie s takými európskymi veľkoklubmi ako sú Real Madrid, AC Miláno, Borussia Dortmund, 1. FC Kaiserslautern či Aston Villa.

Dnes slovenské tímy možnosť takejto súťažnej konfrontácie nemajú, pričom 68-ročného Oravčana mrzí, že sa tak nedeje ani v rámci prípravy.

"Za mojich trénerských čias sme hrali priateľské zápasy s Barcelonou či Neapolom, boli sme na zájazde v Argentíne alebo v Čile. A práve vďaka tomu získali moji zverenci také sebavedomie, že ligové duely potom nehrali s napätím, ale ďaleko uvoľnenejšie," povedal Dušan Galis.

"Preto sa domnievam, že kluboví manažéri by mali rozmýšľať nad medzinárodnými konfrontáciami v príprave. Veď si povedzme na rovinu, že pre Slovan bol tento rok najťažší súper Rapid Viedeň," povedal Galis.

"Taktiež mi chýba omnoho väčšia stabilita kádra. Zostava, ktorá hrá spolu dnes, o rok už spolu nebude. Fluktuácia hráčov je veľmi častá, rýchla a nerobí dobre pre kolektív, pre klub a ani pre samotný futbal," myslí si skúsený kouč.

Ako tréner ešte neskončil, závisí od ponuky

Ak by prišla nejaká zaujímavá ponuka trénovať, nechal by sa na ňu opäť nahovoriť?

"Určite áno, no záležalo by na klube a jeho filozofii, ktorá musí byť jednoznačná. Buď ideme cestou zamerať sa na vlastných odchovancov a k nim zapracovať legionárov, alebo ideme po výsledkoch, máme kvalitu a chceme sa presadiť v pohárovej Európe, kde sa dá pekne zarobiť," uviedol Galis.

"Ta filozofia by mala byť teda jasná nielen z pohľadu trénera, ale celého vedenia. Klub by mal fungovať ako jedna veľká rodina, ktorá má svoje vízie a ciele a každý jej člen tvrdo pracuje na tom, aby ich naplnil," uzavrel Galis.