Diaľkar Rutherford končí úspešnú kariéru, chce byť dráhový cyklista

Olympijský víťaz chce radikálne zmeniť športové odvetvie.

25. aug 2018 o 11:00 SITA

LONDÝN. Olympijský víťaz z Londýna 2012 v skoku do diaľky Greg Rutherford vyhlásil, že po skončení atletickej kariéry, čo si naplánoval na september, chce ďalej súťažiť ako dráhový cyklista.

"Neviem, či budem v tomto športe dobrý alebo to bude čistá katastrofa. Rekreačne sa bicyklujem veľa a často, moja doména je najmä horská cyklistika. Jazdiť na velodróme je istotne niečo úplne iné, ale rád by som to vyskúšal. Bol som vždy rýchly aj silný, preto sa mi darilo v skoku do diaľky," uviedol 31-ročný atlét.

"Nikdy som sa nebál pádov a tie sú v dráhovej cyklistike časté. Teraz, keď končím atletickú kariéru, prečo neskúsiť iný šport?“ - dodal pre portál sportsbeat.co.uk Rutherford, ktorý má v zbierke dve olympijské medaily (zlato 2012, bronz 2016), titul majstra sveta (2015) a tri cenné kovy z ME (zlato 2014 a 2016, striebro 2006).