VAR mal odhaliť Ribéryho filmovanie, hneval sa kouč Hoffenheimu

Kde bol VAR? Namiesto toho si overovali 14 zbytočných situácií, uviedol Nagelsmann.

25. aug 2018 o 23:21 SITA

MNÍCHOV. Tréner futbalistov nemeckého klubu TSG 1899 Hoffenheim Julian Nagelsmann bol po piatkovom stretnutí úvodného kola I. bundesligy 2018/2019 na ihrisku Bayernu Mníchov poriadne nabrúsený.

Tretiemu mužstvu uplynulého ročníka sa dlho darilo držať na uzde úradujúceho šampióna, v záverečnej desaťminútovke však dvakrát inkasovalo a podľahlo Bayernu 1:3.

Nagelsmannovi sa nepozdával najmä verdikt zo 78. min, keď Franck Ribéry spadol v šestnástke po vkĺzačke Havarda Nordtveita, avšak televízne zábery preukázali, že bez pričinenia protihráča.

Nepáčilo sa mu, že sa Francúz porúčal ochotne k zemi ešte pred súbojom. Až v momente, keď padal na trávnik, zavadil o hráča Hoffenheimu.

"Nebola to jedenástka. Ribéry to nafilmoval pol hodiny pred kontaktom s Nordtveitom, pretože vedel, že nebude schopný pokračovať v akcii. Každý by sa takto mohol dožadovať penalty. Kde bol VAR? Namiesto toho si na videu overovali ďalších 14 zbytočných situácií," penil 31-ročný kouč Hoffenheimu.

Zmätok nastal aj pri zahrávaní spomenutého pokutového kopu. Poliak Robert Lewandowski ho musel kopať na dvakrát. Pri prvej strele neuspel a Arjen Robben doťukol loptu do siete.

Keďže videoasistent rozhodcu usúdil, že zakončujúci Holanďan priskoro vbehol do šestnástky, štandardná situácia sa opakovala.

Na druhý pokus sa už Lewandowski nepomýlil a zaznamenal víťazný zásah. Všetko si napokon vynahradil aj Robben, ktorý v 90. min tretím gólom poistil triumf Bayernu.