Šimanicová a Kováčiková obsadili na turnaji World Tour deviate miesto

Plážové volejbalistky prehrali o postup do štvrťfinále, ale v rebríčku stúpnu.

25. aug 2018 o 23:55 SITA

SIÓFOK. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Jana Šimanicová a Magdaléna Kováčiková v sobotu neprenikli do štvrťfinále na turnaji najnižšej kategórie One star v maďarskom Siófoku (23. - 26. augusta) na úvod nového ročníka 2018/2019 v rámci World Tour.

Úspešné slovenské kvalifikantky nasadené v 16-člennej hlavnej súťaži ako trináste, ktoré prešli aj základnou skupinou, v sobotu popoludní v 1. kole play-off nestačili na švédske deviatky a neskoršie finalistky Saru Cavrettiovú a Sofiu Wahlénovú, podľahli im 0:2 (-19, -15).

Šimanicová a Kováčiková v Siófoku odštartovali tromi víťazstvami (dve v kvalifikácii a v úvodnom súboji základnej D-skupiny), no následné dve prehry im zahatali cestu do elitnej osmičky.

Slovenkám patrí 9. miesto v konečnom poradí a 100 bodov do príslušného rebríčka. Šimanicová s Kováčikovou figurujú v tohtotýždňovom vydaní svetového renkingu na 367. pozícii (124 b.), s čerstvým bodovým prírastkom by sa v pondelkovej edícii mali posunúť výrazne nahor - zo štvrtej hlboko do tretej svetovej stovky.

Šimanicová a Kováčiková sú národné dvojky za Natáliou Dubovcovou a Andreou Štrbovou, ktorým vo svetovom rebríčku patrí 32. miesto (2560 b.).

Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).