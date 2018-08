Medvedev získal titul vo Winston-Salem, na turnaji nestratil ani set

Rus bol nenasadeným hráčom.

26. aug 2018 o 7:35 TASR, SITA

WINSTON-SALEM. Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal víťazom turnaja ATP vo Winston-Salem.

V sobotňajšom finále dvojhry zdolal osmičku podujatia, domáceho Američana Stevea Johnsona za 85 minút 6:4, 6:4 a získal svoj druhý titul na hlavnom profesionálnom okruhu.

Winston-Salem - finále: Daniil Medvedev (Rus.) - Steve Johnson (8-USA) 6:4, 6:4

Dvadsaťdvaročný Medvedev ako nenasadený hráč v šiestich dueloch na turnaji nestratil ani set.

"Na začiatku týždňa som si ani nepomyslel, že by niečo takéto mohlo byť reálne. Hralo sa mi celkom dobre, ale necítil som, že by som mal formu na zisk titulu. Rozbiehal som sa pomalšie, prvý zápas som mohol pokojne prehrať, no napokon som vyhral celý turnaj bez straty setu, čo je úžasný úspech. Som z toho skutočne šťastný," citovala Medvedeva agentúra AP.

Medvedev sa stal prvým ruskom víťazom vo Winstone-Salem, v rebríčku ATP sa Medvedev posunul z 57. na 36. miesto a ocitol sa najvyššie v kariére.