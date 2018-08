V Neapole búrlivo oslavovali, Ronaldo berie čakanie na gól s humorom

Favoriti vstúpili do sezóny úspešne.

26. aug 2018 o 10:29 (aktualizované 26. aug 2018 o 11:34) TASR, SITA

RÍM. Futbalisti SSC Neapol a Juventusu Turín sú v novom ročníku Serie A zatiaľ stopercentní.

Neapolčanom v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom sa proti AC Miláno podaril skvelý obrat, keď otočili z 0:2 na 3:2.

Dvomi gólmi sa prezentoval Piotr Zielinski, o zisku troch bodov rozhodol striedajúci Dries Mertens. Hamšík hral do 63. minúty.

Juventus si poradil s Laziom Rím 2:0. Cristiano Ronaldo neskóroval ani v druhom ligovom zápase v drese nového zamestnávateľa, hoci si vypracoval dve sľubné príležitosti.

Ambiciózny projekt

Duel v Neapole mal špecifický náboj pre trénera domácich Carla Ancelottiho, ktorý dlhé roky pôsobil v AC ako hráč i kouč a priviedol milánsky tím k dvom triumfom v Lige majstrov.

Tím spod Vezuvu prehrával v 49. minúte 0:2, no predviedol parádny obrat a dostal fanúšikov na štadióne San Paolo do tranzu.

"Je to zaslúžené a mimoriadne cenné víťazstvo. Je skvelé, že hneď v prvom domácom zápase sezóny sme našim fanúšikom dali dôvod na búrlivé oslavy," uviedol Mertens pre oficiálnu stránku Neapola.

"Ukázali sme, že naše mužstvo má veľkú silu, všetci hráči sú súčasťou ambiciózneho projektu," doplnil.

Zo zisku troch bodov mal veľkú radosť aj Hamšík, ktorý priznal, že Lazio bolo náročným súperom.

"Úvodná aktivita bola síce na našej strane, no inkasovali sme, navyše na začiatku druhého polčase dali hostia ďalší gól. Opäť sme ukázali našu víťaznú mentalitu a silu kolektívu," uviedol Hamšík pre svoj oficiálny web.

"Boli sme trpezliví, hrali sme našu hru a za necelú polhodinku sme otočili duel. Naše víťazstvo bolo zaslúžené. Sme radi, že sme potešili našich priaznivcov na San Paolo. Dobrý vstup do sezóny? Je super, že sme zdolali silné Lazio a AC Miláno. Teraz pozeráme iba na ďalší duel - na ten janovský proti Sampdorii," dodal.

Ronaldo to berie s humorom

Juventus v zápase proti Laziu poslal do vedenia Miralem Pjanič, triumf tímu Massimiliana Allegriho spečatil strelou do prázdnej bránky Mario Mandžukič po tom, čo sa Ronaldovi lopta po zákroku brankára zaplietla medzi nohami.

"Cristiano nevyužil šancu otvoriť si strelecký účet v Juventuse, no bral to celé s humorom. Nebol vôbec nahnevaný, takéto veci sa vo futbale jednoducho niekedy stávajú," uviedol Allegri na adresu portugalského reprezentanta, ktorý prišiel do Turína v lete z Realu Madrid.

Podľa slov kouča úradujúceho talianskeho majstra je iba otázka času, kedy sa Ronaldo v Serie A adaptuje a začne strieľať góly.

"Je s nami iba dva týždne. Je to inteligentný hráč, ktorý chápe, že taliansky futbal je trochu iný ako španielsky. Proti Laziu hral dobre nielen v útoku, ale aj v obrane. Každý čaká na jeho prvý gól za Juventus. Verím, že príde už čoskoro," pokračoval.

"Cristiano je najlepší futbalista sveta, no vôbec nemá hviezdne maniere, vyžaruje z neho pokora. Každý tréner by chcel mať vo svojom mužstve takéhoto výnimočného hráča," dodal Allegri.

Iný názor má Pierluigi Casiraghi, bývalý taliansky reprezentant a v súčasnosti tréner.

"Taliansky futbal a najmä naša obrana je iná ako tá španielska. Ronaldo prišiel do Juventusu víťaziť, ale nemyslím si, že strelí 40 gólov za sezónu ako v La Lige," uviedol pre Gazzetta dello Sport.

"Nula gólov po 180 minútach. Normálne pre mnoho hráčov, ale nie pre Ronalda. Jeho góly nechýbajú ani tak Juventusu, ako jemu samému," napísal denník Gazzetta dello Sport.