Súper Barcelony si urobil poriadnu hanbu, hralo sa na katastrofálnom trávniku

Katalánci vydreli tesné víťazstvo.

26. aug 2018 o 11:19 TASR

BARCELONA. Futbalisti Barcelony sa v druhom kole španielskej La Ligy na pôde nováčika z Valladolidu dlho trápili, napokon však vydreli víťazstvo 1:0, ktoré zariadil v 57. minúte Ousmane Dembélé.

Stopér Gerard Piqué po zápase ostro skritizoval kvalitu trávnika.

"Museli sme na ihrisku tvrdo pracovať, pretože trávnik bol v žalostnom stave. Vedenie súťaže robí všetko pre to, aby sa niektoré zápasy hrali v USA, no kompetentní by sa mali najmä zamyslieť nad tým, čo sa deje v Španielsku," cituje ho agentúra DPA.

"Na trávnikoch, aký je vo Valladolide, hrozí veľké riziko zranení. Bola to hanba hrať na takomto teréne," doplnil Piqué.

Prezident La Ligy Javier Tebas dal obrancovi Barcelony za pravdu: "Trávnik nespĺňal ani minimálne požadované kritériá. Musíme celú vec vyšetriť."

Aj tréner Barcelony Ernesto Valverde po zápase penil.

"Trávnik bol katastrofálny, od začiatku až do konca. Už dlho som nezažil čosi podobné. V takých podmienkach je veľmi náročné hrať futbal. Hráči často nejdú naplno do súbojov, lebo sa obávajú, že sa zrania," uviedol Valverde.

Medzi futbalistami pôsobiacimi v La Lige a vedením súťaže vládnu napäté vzťahy. Hráčov znepokojilo rozhodnutie odohrať aspoň jeden ligový zápas sezóny v USA.

K tomuto kroku pristúpili predstavitelia ligy potom, ako uzavreli 15-ročnú sponzorskú zmluvu so spoločnosťou zábavného priemyslu Relevant bez diskusie so Španielskou hráčskou asociáciou (AFE).