Lacko si môže zahrať proti Nadalovi. Ak na deviaty pokus zvládne prvé kolo

Na US Open 2018 si zahrá päť Slovákov.

26. aug 2018 o 14:11 ms, SITA

NEW YORK. Prvou zástupkyňou slovenského tenisu, ktorá vstúpi do bojov na US Open, je Magdaléna Rybáriková. V pondelok o 17.00 ju v prvom kole posledného grandslamu sezóny čaká Číňanka Čchiang Wang.

V New Yorku si zahrá dokopy päť Slovákov – okrem Rybárikovej aj Dominika Cibulková, Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová a Lukáš Lacko.

Ďalší traja sa z kvalifikácie do hlavnej súťaže neprebojovali - Rebecca Šramková, Jozef Kovalík a Norbert Gombos.

Mužská slovenská jednotka Martin Kližan na turnaji neštartuje.

Cibulkovú čaká kvalifikantka

Slováci vstupujú do turnaja bez veľkých očakávaní. Najvyššie nasadenou je Cibulková (v pavúku je číslom 29), ale jej forma je otázna.

Program Slovákov v 1. kole: Pondelok 27. augusta: 17:00 Rybáriková (SR-31) - Čchiang Wang (Čína) 22:00 Lacko (SR) - Pospisil (Kan.) Utorok 28. augusta: 1:00 Kužmová (SR) - Azarenková (Biel.) 17:00 Cibulková (SR-29) - Rusová (Hol.) 17:00 Schmiedlová (SR) - Wang Ja-fan (Čína)

V posledných týždňoch mala zdravotné problémy. Po štvrťfinálovej prehre na Wimbledone musela odrieknuť účasť na podujatiach v Montreale a Cincinnati.

Pred US Open stihla odohrať len jeden zápas, na turnaji v New Havene prehrala už v prvom kole s Nemkou Juliou Görgesovou.

Cibulková sa dosiaľ najďalej dostala na US Open ešte v roku 2010, keď si zahrala vo štvrťfinále. Teraz nastúpi v prvom kole proti Holanďanke Arantxi Rusovej, ktorá do hlavnej súťaže postúpila z kvalifikácie.

V prípade postupu do tretieho kola by Cibulková mohla naraziť na víťazku tohtoročného Wimbledonu Nemku Angelique Kerberovú.

Kužmová proti bývalej svetovej jednotke

Oslnivú formu nemá ani Rybáriková, ktorá v poslednom období nedosiahla žiadny prenikavý výsledok. Vlani si na US Open zahrala v treťom kole. Ďalej sa počas kariéry ešte nikdy nedostala.

Najatraktívnejšiu súperku má v úvodnom kole Kužmová, nastúpi proti bývalej svetovej jednotke a finalistke US Open z rokov 2012 a 2013 Viktorii Azarenkovej z Bieloruska.

Dvadsaťročná Košičanka od začiatku sezóny pomaly stúpa v rebríčku a momentálne jej patrí 56. priečka. Kužmová je v hlavnej súťaži na US Open iba druhý raz.

Aj vlani mala v prvom kole hviezdnu súperku, s domácou legendou Venus Williamsovou vtedy prehrala po trojsetovom boji (3:6, 6:3, 2:6).

Zahrá si Lacko proti Nadalovi?

Jediný slovenský tenista v hlavnej súťaži Lukáš Lacko narazí v prvom kole na Kanaďana Vaska Pospisila.

Lacko v New Yorku ešte nikdy nepostúpil do druhého kola. Od premiéry na tomto turnaji v roku 2010 zakaždým prehral hneď prvý zápas - osemkrát v sérii.

Ak sa mu tentoraz podarí vyhrať, v druhom kole pravdepodobne narazí na svetovú jednotku Španiela Rafaela Nadala, ktorý na US Open obhajuje titul z minulého roka.

V prvý deň hlavnej súťaže budú hrať traja slovenskí tenisti – okrem Rybárikovej aj Kužmová a Lacko.

Ženský titul obhajuje Američanka Sloane Stephensová. Turnaj je dotovaný sumou 53 miliónov dolárov.