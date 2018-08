Emery popiera konflikt s Özilom. Nehral, lebo bol chorý, tvrdí tréner Arsenalu

Na tréningu sa podľa médií mali hádať.

26. aug 2018 o 15:43 TASR

LONDÝN. Unai Emery, tréner futbalistov anglického klubu FC Arsenal, poprel konflikt so stredopoliarom Mesutom Özilom. Ten absentoval pri sobotnom víťazstve v treťom kole najvyššej súťaže nad West Hamom United 3:1.

"Nie je to pravda. Bol chorý, hovoril s lekárom aj so mnou. Rozhodol sa, že nebude hrať. Takže požiadajte lekára, aby vám to bližšie vysvetlil," citovala kouča agentúra DPA.

Podľa medializovaných informácií mali Özil a Emery cez týždeň na tréningu ostrú slovnú výmenu. "Bolo počuť hádku a krik," informovali médiá s odvolaním sa na zdroj z prostredia "kanonierov".