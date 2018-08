Vettel vyhral Veľkú cenu Belgicka a stiahol Hamiltonov náskok na sedemnásť bodov

Hlasy po pretekoch:

/zdroj: Sport2 TV/

Sebastian Vettel, 1. miesto: "Mal som výborný štart. Lewis ma síce vytláčal doľava, ale vedel som, že moja chvíľa príde na kopci. Tento rok to bolo omnoho lepšie ako vlani. Keď sa objavil safety car, bol som už na prvom mieste. Po reštarte som si postrážil rozjazd do ďalšieho priebehu. To bolo veľmi dôležité. V závere, keď som videl, že Lewis na mňa príliš netlačí, som aj ja trochu zvoľnil."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "Gratulujem Sebastianovi. Spravil som všetko, čo som mohol. Na rovinke ma však predstihol, akoby som tam ani nebol. Skúsil som ho neskôr chytiť, ale nevyšlo to. Na rovinke som nemal šancu."

Max Verstappen, 3. miesto: "Po prvých desiatich kolách, keď som predstihol niekoľko jazdcov, to už boli moje preteky. Na predchádzajúcich podujatiach nám príliš neprialo šťastie, tentoraz sa mi podaril dosť dobrý výsledok."