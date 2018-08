Prvý test pre Sagana nedopadol na Vuelte dobre. Trápil sa a zaostal

Nedokázal sa udržať v pelotóne.

26. aug 2018 o 19:21 Marián Szűcs

CAMINITO DEL REY, BRATISLAVA. Bola to etapa, ktorá mala naznačiť, na čo si môže Peter Sagan trúfať na tohtoročnej Vuelte.

Na trati bolo síce viacero menších stúpaní, ale záver bol klasikársky, so šprintom do krátkeho kopca. Presne také profily Sagan obľubuje.

Lenže v druhej etape Vuelty sa do boja o víťazstvo vôbec nedostal. A nebol k nemu ani blízko.

Tempu hlavného poľa nestačil už v stúpaní približne tridsať kilometrov pred cieľom. Klesol do zadnej skupinky. V nej prišiel do cieľa v pokojnom tempe a s výraznou stratou viac ako trinásť a pol minúty.

Sagan: Potrebujem čas

Sagan tak prvú šancu získať etapový triumf na tohtoročnej Vuelte nevyužil. A zdá sa, že jednoduché to nebude ani v ďalších dňoch.

Slovenský cyklista totiž stále nie je úplne v poriadku po zraneniach, ktoré utrpel pri páde v závere Tour de France. Poznačilo to aj jeho prípravu na Vueltu.

„Aj keď sa naozaj cítim každý deň lepšie, stále ešte potrebujem čas na to, aby som sa dostal do top formy,“ vravel Sagan už po sobotňajšej krátkej časovke na osem kilometrov v Malage.

Skončil v nej na 58. mieste so stratou 38 sekúnd na víťazného Austrálčana Rohana Dennisa.

„Napriek obmedzeniam som sa snažil dať do časovky všetko a aj zajtra do toho tiež pôjdem naplno. Myslím si však, že okrem svojich cieľov na Vuelte by som mal čo najviac podporovať aj Emanuela Buchmanna (lídra tímu Bora-Hansgrohe pre celkové poradie - pozn. red.),“ naznačil Sagan na facebooku.

Valverde preľstil Kwiatkowského

Aj v nedeľňajšej etape bolo vidieť, že ešte nie je úplne vo svojej koži. Do cieľa prišiel vyčerpaný a ihneď po dojazde zháňal občerstvenie u jedného z členov podporného tímu Bory.

Potreboval doplniť energiu.

Etapu s cieľom v blízkosti slávnej Caminito del Rey napokon vyhral španielsky veterán Alejandro Valverde. Zaútočil zhruba 500 metrov pred cieľom a jeho nástup zachytil len Poliak Michal Kwiatkowski.

Valverde neskôr lišiacky pustil Poliaka pred seba. V záverečnej zákrute z druhej pozície opäť zaútočil a napokon zvíťazil.

„Tour de France mi príliš nevyšla, preto som chcel uspieť tu na Vuelte. Môj cieľ bol vyhrať aspoň jednu etapu. To sa mi už podarilo, teraz budem brať preteky deň za dňom,“ reagoval 38-ročný Valverde pre Eurosport.

Priebežným lídrom Vuelty je Kwiatkowski. Okrem druhej priečky v nedeľňajšej etape za to vďačí najmä skvelému výkonu v časovke, v ktorej skončil len tesne druhý za Dennisom.

Na čele má náskok 14 sekúnd pred Valverdem.

Sagan má ďalšie šance

Ďalšie šance na úspech v etapách na Vuelte bude mať Sagan už v najbližších dňoch. Bude to však závisieť aj od jeho pohody.

Najbližšie sú na programe zvlnené etapy s menšími kopcami. Od štvrtka do soboty sa potom pôjdu rovinaté etapy, v ktorých by mali o víťazstvo bojovať šprintéri.

Pre slovenského cyklistu je Vuelta predovšetkým prípravou na majstrovstvá sveta, ktoré sa pôjdu 30. septembra v Innsbrucku na extrémne kopcovitej trati.