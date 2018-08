Volko zabehol v Česku na dvojstovke skvelý čas, pomohol mu ale silný vietor

Slovák triumfoval na stovke i dvojstovke.

26. aug 2018 o 19:58 SITA

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Šesť víťazstiev zaznamenali hosťujúci slovenskí atléti v nedeľu na českom tímovom šampionáte v Uherskom Hradišti.

Šprintér Ján Volko pomohol AK Olomouc dvoma víťazstvami.

Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka sa zaskvel výbornou dvojstovkou, jedenástou v tomto roku.

Európsky šampión do 23 rokov na tejto trati vyhral za 20,28 sekundy s 28-stotinovým náskokom pred Janom Jirkom, no do chrbta mu fúkal vietor 6,4 m/s, čo je výrazne nad povolenú dvojmetrovú hranicu.

Pre Volka to bol na dvojstovke druhý najlepší čas kariéry bez ohľadu na silu vetra, rýchlejší o 4 stotiny (20,24) bol len 8. júla na M-SR v Trnave, kde utvoril slovenský rekord.

Volko ešte predtým v chladnom počasí triumfoval i na stovke (bola jeho 25. v sezóne) solídnym časom 10,27 sekundy. V tomto roku bežal rýchlejšie len deväťkrát.

Slováci na M-ČR družstiev 2018

Muži: 100 m: 1. Ján Volko 10,27, 4. Šimon Bujna 10,64 200 m (+6,4 m/s): 1. Ján Volko 20,28, 4. Šimon Bujna 21,09 3000 m: 6. Peter Ďurec 8:41,53 400 m prek.: 2. Martin Kučera 51,13 diaľka: 2. Tomáš Veszelka 699 Trojskok: 1. Tomáš Veszelka 5000 m chôdza: 1. Dominik Černý 20:37,33