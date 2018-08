Florbalový turnaj na Slovensku vyhrali Gürbetal RK a FRAM Ladies team

BRATISLAVA. Víťazom tretieho ročníka medzinárodného turnaja Slovak Floorball Cup 2018 sa v mužskej kategórii stal švajčiarsky Gürbetal RK, ktorý v nedeľnom finále v bratislavskej HANT Aréne zdolal český tím Bejvávalo 3:2.

Tretiu priečku obsadili florbalisti EHS Skalica.

V ženskej kategórii slávili celkové prvenstvo hráčky FRAM Ladies team, v záverečnom súboji o titul zvíťazili nad 1. SC Tempish Vítkovice 5:4.

Už v sobotu oslavoval triumf v najprestížnejšej kategórii elite tím Imanust Floorball, ktorý vo finále zdolal juniorskú reprezentáciu Slovenska 2:1 po samostatných nájazdoch.

Duel v HANT Aréne sledovalo 1174 divákov.

Do All Stars tímu sa v kategórii elite dostali Maroš Kovaľ (Imanust), Peter Hrabčák (SR "19"), Richard Francl (FBC Grasshopers AC UNIZA Žilina), Michal Kročko (FRAM floorball team), Matúš Machara (Florbalový klub AS Trenčín) a Adam Kohút (SR "19").

Za najlepšieho hráča vyhlásili Petra Hrabčáka z jun. reprezentácie SR, najlepším strelcom bol Richard Francl z FBC Grasshopers AC UNIZA Žilina.

Slovak Floorball Cup 2018 - nedeľa:

muži

finále:

Gürbetal RK - Bejvávalo 3:2

o 3. miesto:

EHS Skalica - FBK Ježci Rožmitál 11:4

ženy

finále:

1. SC Tempish Vítkovice - FRAM Ladies team 4:5

o 3. miesto:

Pretty Women - Únětická 12° Tatran Střešovice 2:4

juniori - konečné poradie:

1. PSN Tatran Střešovice 2. Tatran Střešovice 3. FAT PIPE Maskantje Juniors

dorastenci - konečné poradie: