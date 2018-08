Tréner v Austrálii o Boltovi: Cieľom by mal byť rozvoj talentov a nie príchod šprintéra

Bolt je v tíme Mariners momentálne na skúške.

27. aug 2018 o 13:06 SITA

SYDNEY. Podľa nemeckého trénera austrálskeho futbalového klubu Adelaide United Marca Kurza je otázne, či je príchod niekdajšieho najlepšieho svetového šprintéra Usaina Bolta do iného tímu A-League Central Coast Mariners dobrý nápad.

Kluby z austrálskej najvyššej súťaže by sa podľa Kurza mali zameriavať skôr na rozvoj domácich mladých talentov.

Štyridsaťdeväťročný tréner sa stal prvým koučom z austrálskej ligy, ktorý otvorene priznal pochybnosti o Boltovom angažmáne.

"Ak chcete zlepšiť kvalitu ligy, musíte do nej priniesť kvalitu. Usain Bolt musí preukázať, že je lepší než ostatní hráči, ktorí sú tu. Ak je to iba ťah na prilákanie viac fanúšikov na štadión, nie je to podľa mňa správne.

Myslím si, že cieľom ligy by mal byť rozvoj mladých Austrálčanov a nie príchod šprintéra ako je Bolt," uviedol Kurz.

Tridsaťdvaročný Jamajčan pricestoval k protinožcom s ambíciou získať zmluvu v profesionálnom futbale, v tíme Mariners je momentálne na skúške.

Bolt v minulosti neraz potvrdil, že po skončení atletickej kariéry chce čosi veľké dosiahnuť aj vo futbale. Jeho pokusy zaradiť sa do profesionálnych tímov v Nemecku, Nórsku či Južnej Afrike mu doteraz nevyšli.

"Jeden z mojich najväčších snov je zahrať si za Manchester United. Ak by to malo byť len päť alebo čo len jeden zápas, bol by som veľmi rád. Som ich pravý fanúšik," priznal držiteľ svetových rekordov v behu na 100 a 200 m.

