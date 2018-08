Nadal sa hnevá na nové pravidlo na US Open: Je to len o biznise

Tenisti majú časový limit pri podaní.

27. aug 2018 o 18:10 Miloslav Šebela

Na US Open budú mať tenisti pri podaní ćasový limit 25 sekúnd. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Najskôr si pre istotu natiahne ponožky na lýtkach, zastrčí si vlasy pod čelenku, napraví trenírky na zadku a niekoľkokrát si loptičkou udrie o zem.

Pre Rafaela Nadala je to rutina, ktorú absolvuje takmer pred každým podaním. Tieto rituály zopakuje v priebehu zápasu aj stokrát.

Aj to mu pomáha dostať sa do pohody a pripraviť sa na výmeny. Kým sa dostane k podaniu, niekedy to zaberie aj dvadsať sekúnd.

Doteraz mal na všetko kopu času. Na US Open však bude musieť pri naprávaní trenírok sledovať časomieru.

Nadal: Je to zlý krok pre tenis

Americká tenisová federácia tento rok na sérii turnajov pred US Open a aj na samotnom grandslamovom podujatí zaviedla nové pravidlá – tzv. shot clock.