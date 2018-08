Slovenskí tenisti spoznali na US Open súperov aj vo štvorhre

Na záverečnom grandslame nastúpia Kužmová, Rybáriková a Lacko.

27. aug 2018 o 17:45 SITA

NEW YORK. Slovenský pár Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková nastúpi v 1. kole štvorhry žien proti Ukrajinkám Oľge Savčukovej a Eline Svitolinovej na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Lukáš Lacko a Austrálčan John Millman narazia v 1. kole štvorhry mužov na ôsmy nasadený pár Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.).

Štvorhra žien - 1. kolo:

Viktória Kužmová, Magdaléna Rabáriková (SR) - Oľga Savčuková, Elina Svitolinová (Ukr.)

Štvorhra mužov - 1. kolo:

Lukáš Lacko, John Millman (SR/Aus.) - Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-8)