V utorok sa na US Open predstavia dve Slovenky, prvou bude Schmiedlová

Na Cibulkovú čaká kvalifikantka.

27. aug 2018 o 19:29 SITA

V utorok sa na US Open predstavia Dominika Cibulková (vpravo) a Karolína Schmiedlová.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Dominika Cibulková a Karolína Schmiedlová sa predstavia v utorok - druhý hrací deň hlavných súťaží dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku.

Ako prvá vstúpi do diania v utorok vo Flushing Medows Karolína Schmiedlová.

Dvadsaťtriročná rodáčka z Košíc Schmiedlová si na úvod programu na dvorci číslo 4 po 17.00 h SELČ zmeria sily s Číňankou Wang Ja-fan.

Súboj Dominiky Cibulkovej s úspešnou kvalifikantkou Arantxou Rusovou z Holandska sa odohrá na dvorci číslo 7 po 19.00 h.

US Open 2018 - utorkový program Slovákov (začiatky sú v SELČ):

Dvojhra žien - 1. kolo:

Dominika Cibulková (SR-29) - Arantxa Rusová (Hol.) / bilancia 1:0 - druhý zápas na dvorci číslo 7, začiatok o 19.00 h

Karolína Schmiedlová (SR) - Wang Ja-fan (Čína) / bilancia: 1:0 - prvý zápas na dvorci číslo 4, začiatok o 17.10 h