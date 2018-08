Získal zlato na olympiádie, v NBA odohral šestnásť sezón. Legendárny Ginobili ukončil kariéru

Argentínčanova profesionálna kariéra trvala 23 rokov.

27. aug 2018 o 21:29 TASR

NEW YORK. Štvornásobný víťaz basketbalovej NBA a olympijský víťaz z Atén 2004 Manu Ginobili oznámil ukončenie bohatej a úspešnej kariéry.

Štyridsaťjedenročný Argentínčan odohral v zámorskej profilige 16 sezón, všetky v drese San Antonio Spurs.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ginobiliho profesionálna kariéra trvala 23 rokov, začal v rodnej Argentíne a potom sa preslávil na talianskych palubovkách. Do San Antonia prišiel v roku 2002.

Spoločne s Timom Duncanom a Tonym Parkerom vytvoril "veľkú trojku" v drese Spurs.

"So zvláštnym pocitom chcem oznámiť môj koniec profesionálnej kariéry. Obrovské ďakujem patrí rodine, priateľom, spoluhráčom, trénerom, realizačným tímom a fanúšikom, teda všetkým, ktorí za uplynulých 23 rokov boli so mnou. Bola to fantastická jazda, o akej som nesníval," napísal Ginobili na Twitteri.

Argentínčana si Spurs vybrali v drafte 1999 z 57. miesta. V základnej časti NBA odohral 1057 zápasov s priemerom 13,3 bodu a 3,8 asistencie na duel.

Dvakrát sa predstavil v exhibičnom Zápase hviezd NBA.