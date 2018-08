Lacko si proti Nadalovi nezahrá, ani po deviaty raz nepostúpil do druhého kola

Slovák nezískal ani set.

28. aug 2018 o 5:19 (aktualizované 28. aug 2018 o 7:06) TASR, SITA

NEW YORK. Slovenský tenista Lukáš Lacko ani na deviaty pokus neuspel v prvom kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

Kanaďanovi Vasekovi Pospisilovi podľahol v troch setoch 5:7, 3:6, 2:6.

Slovensko tak prišlo v New Yorku o jediného hráča v mužskom singli, Norbert Gombos s Jozefom Kovalíkom nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

US Open - 1. kolo: Vasek Pospisil (Kan.) - Lukáš Lacko (SR) 7:5, 6:3, 6:2 /za 123 minút/

Lacko v prvom sete otočil z 2:4 na 5:4, koncovka však patrila Pospisilovi, ktorý si v dôležitých momentoch dokázal pomôcť kvalitným podaním.

V druhom sete držal slovenský daviscupový reprezentant so súperom krok do stavu 3:3. V treťom sete sa Pospisil po brejku v šiestom geme ujal vedenia 4:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca.

Na potomka emigrantov z bývalého Československa čaká v druhom kole svetová jednotka a obhajca titulu Španiel Rafael Nadal, ktorý vyradil krajana Davida Ferrera.

Lackovým maximom na grandslamových turnajoch zostáva štvornásobná účasť v treťom kole, ktorú dosiahol dvakrát na Australian Open (2012 a 2017) a vo Wimbledone (2012 a 2016).