Odsúdili ho na 175 rokov väzenia. Nassar žiadal obnovu konania, neuspel

Neurobila som chybu, reagovala sudkyňa.

28. aug 2018 o 11:14 SITA

LANSING. Sudkyňa v americkom štáte Michigan zamietla žiadosť bývalého športového lekára Larryho Nassara o obnovu konania.

"Nemyslím si, že by som v rozsudku urobila chybu," uviedla sudykňa Rosemarie Aquilinová pozamietnutí Nassarovej žiadosti.

Päťdesiatpäťročný Nassar namietal predpojatosť sudkyne, ktorá ho odsúdila na maximálny možný trest 175 rokov väzenia za zneužívanie svojich zvereniek.

Jeho obhajcovia tvrdili, že sudkyňa rozhodla o treste ešte pred začiatkom samotného procesu, pričom sa odvolávali sa na jej vyhlásenie, že ak by tomu nebránila ústava, dovolila by ľuďom spraviť Nassarovi to, čo on robil svojim obetiam.

Bývalý tímový lekár gymnastickej reprezentácie USA si okrem tohto trestu odpykáva ďalších 60 rokov na federálnej úrovni za držbu detskej pornografie.