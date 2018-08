Pomôže Trenčínu famózna forma Chorváta Manceho?

V odvete play off Európskej ligy hrá Trenčín na pôde AEK Larnaka.

28. aug 2018 o 20:19 Pavol Spál

BRATISLAVA. Futbalisti AS Trenčín môžu vo štvrtok dosiahnuť svoj najväčší úspech v európskych pohároch, ale pred odvetou je v miernej výhode AEK Larnaka.

Prvý zápas play off Európskej ligy skončil pred týždňom v Žiline 1:1 a klub z Cypru nastúpi tentoraz doma.

Súboj sa hrá o 17.30 SEČ a vysiela ho RTVS na Dvojke.

„Šance vidím 60:40 alebo 70:30 pre Larnaku, ktorá bola aj pred zápasom favoritom. Aj tak verím, že postúpime,“ verí brankár Trenčína Igor Šemrinec.

Prvý zápas ukázal v čom je najväčšia slabina Trenčanov - v organizácii hry. Slovenskému klubu chýbal zranený stopér a šéf James Lawrence a bolo to cítiť.

Musí dať gól

Tréner AS Ricardo Moniz verí, že jeho prípadný návrat do zostavy by mohol šance AS zvýšiť.

Ak chce Trenčín postúpiť, musí streliť gól, čo sa mu doteraz vonku vždy podarilo.

AS v nedeľu vo Fortuna lige remizoval na pôde Slovana 3:3, pritom prehrával už 0:3 a šetril kľúčových hráčov.

„Bola to najlepšia možná mentálna príprava pred odvetou na Cypre,“ verí Moniz.

Mance má formu

Famóznu formu má Chorvát v službách Trenčína Antonio Mance, ktorý dal v dvanástich súťažných zápasoch až desať gólov.

Z toho šesťkrát skóroval v Európskej lige. Skóroval aj proti Slovanu, keď do hry naskočil ako náhradník.

Trenčín sa netají, že jeho štýl je zameraný na ofenzívu, kým Trnava ťaží skôr z precíznej defenzívy.

Svedčia o tom aj doterajšie výsledky v sezóne.

Trenčín má v domácej lige skóre 15:13, Trnava 4:2. V Európskej lige je štatistika podobná. Trenčín 14:4 a Trnava 8:4.