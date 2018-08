Na US Open skončila ďalšia Slovenka. Prvým kolom neprešla ani Schmiedlová

Nestačila na Číňanku Wang Ja-fan.

28. aug 2018 o 19:27 (aktualizované 28. aug 2018 o 20:14) TASR a SITA

NEW YORK. Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová nepostúpila do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V utorňajšom stretnutí úvodného kola nestačila na Číňanku Wang Ja-fan, ktorej podľahla za 129 minút 1:6, 6:3, 4:6.

Dvojhra žien - 1. kolo: Wang Ja-fan (Čína) - Karolína Schmiedlová (SR) 6:1, 3:6, 6:4 /za 129 minút/

Číňanka sa v 2. kole stretne s Češkou Petro Kvitovou, ktorá v prvom kole zdolala Belgičanku Yaninu Wickmayerovú.

Dvadsaťtriročná Schmiedlová (84. v rebríčku WTA) a o rok staršia Wang Ja-fan (90.) odohrali druhé vzájomné stretnutie.

Prvýkrát sa stretli pred štyrmi rokmi na turnaji WTA v čínskom Wu-čchane. Z víťazstva sa vtedy tešila slovenská tenistka, ktorá zdolala súperku v 1. kole kvalifikácie (1:6, 6:3, 6:3).

Rodáčka z Košíc Schmiedlová sa predstavila v hlavnej súťaži na US Open piatykrát, najďalej sa dostala v roku 2015 do 3. kola.

Schmiedlovú po skončení zápasu mrzela nevydarená koncovka.

"V treťom sete som bola na dvorci lepšia hráčka a mala som veľa šanci súperku zlomiť, no nevyužila som ich. V posledných troch gemoch som spravila pár hlúpostí a to ma stálo víťazstvo.

V New Yorku dnes bolo teplo, na to sa však nechcem vyhovárať, pretože podmienky boli pre obe rovnaké," povedala pre TASR zverenka trénera Milana Martinca.