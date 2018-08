Kvitová nestratila ani set a na US Open postúpila do druhého kola

Pozrite si súhrn utorňajších výsledkov žien na US Open 2018.

28. aug 2018 o 19:46 (aktualizované 28. aug 2018 o 20:24) TASR

NEW YORK. Piata nasadená Češka Petra Kvitová postúpila do 2. kola na grandslamovom turnaji US Open 2018 po výhre nad Yaninou Wickmayerovou z Belgicka 6:1 a 6:4.

Dvojhra žien - 1. kolo:

Jafan Wangová (Čína) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:1, 3:6, 6:4

Lesia Curenková (Ukr.) - Alison Van Uytvancková (Bel.) 6:3, 6:2

Petra Kvitová (5-ČR) - Yanina Wickmayerová (Bel.) 6:1, 6:4

Naomi Osaková (Jap.) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:3, 6:2

Taylor Townsendová (USA) - Amanda Anisimovová (USA) 3:6, 6:4, 6:3

Caroline Wozniacka (Dán.-2) - Samantha Stosurová (Aus.) 6:3, 6:2

Jelena Ostapenková (Lot.-10) - Andrea Petkovicová (Nem.) 6:4, 4:6, 7:5

Kiki Bertensová (Hol.-13) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:0, 7:5

Julia Glušková (Izr.) - Monica Niculescová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:4

Johanna Larssonová (Švéd.) - Alizé Cornetová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:2