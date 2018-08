Cibulková otočila zápas proti kvalifikantke a na US Open ide ďalej

Slovenka sa stretne s Chsieh Su-wej z Taiwanu.

28. aug 2018 o 22:30 SITA

NEW YORK. Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako dvadsiata deviata postúpila do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open 2018.

V utorňajšom stretnutí úvodného kola zdolala úspešnú kvalifikantku Aranthu Rusovú z Holandska za 140 minút 4:6, 6:2, 6:3.

Dvojhra žien - 1. kolo: Dominika Cibulková (SR-29) - Arantxa Rusová (Hol.) 4:6, 6:2, 6:3 /za 140 minút/

Slovenka sa v 2. kole stretne s Chsieh Su-wej z Taiwanu, ktorá vyradila rovnako nenasadenú Rusku Jekaterinu Alexandrovovú.

Ak slovenská tenistka postúpi ďalej, môže to znamenať konfrontáciu so štvrtou nasadenou Nemkou Angelique Kerberovou.

Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková sa v roku 2010 dostala na US Open do štvrťfinále, čo predstavuje jej kariérne maximum na tomto turnaji.