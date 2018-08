V skupine odohrá šesť zápasov. Banská Bystrica odštartuje Ligu majstrov súbojom s obhajcom

Súpermi slovenského majstra budú aj Plzeň a Lugano.

29. aug 2018 o 12:05 SITA a TASR

BRATISLAVA. V ročníku 2018/2019 sa v Lige majstrov, ktorá prvými stretnutiami odštartuje vo štvrtok 30. augusta.

Predstaví sa v nej 32 mužstiev zo štrnástich krajín a trinástich hokejových súťaží naprieč Európou vrátane jedného slovenského zástupcu - majstrovského tímu HC '05 iClinic Banská Bystrica.

Úradujúci šampión je JYP Jyväskylä

Májový žreb rozdelil kluby do ôsmich štvorčlenných základných skupín, každý tím v nej absolvuje po šesť zápasov.

Prehľad doterajších víťazov hokejovej LM 2018: JYP Jyväskylä (Fín.) 2017: HC Frölunda (Švéd.) 2016: HC Frölunda (Švéd.) 2015: Lulea Hockey (Švéd.)

Do play off z každej postúpia po dve mužstvá. Vo vyraďovacej časti sa bude hrať tradičným systémom doma-vonku od šestnásťfinále až do semifinále.

Skupinová fáza potrvá do 17. októbra. Play-off sa začne 6. novembra a vyvrcholí finálovým zápasom 5. februára 2019.

Úradujúcimi šampiónmi LM sú hokejisti fínskeho klubu JYP Jyväskylä.

Fíni púť za obhajobou prvenstva odštartujú na ľade slovenského majstra, v základnej H-skupine budú ich súpermi aj Plzeň a švajčiarske Lugano.

So Slovanom ukázali silnú stránku

Liga majstrov dokáže motivovať. "Chceme uspieť minimálne ako minulý rok, no myslím si, že sa prejaví väčšia skúsenosť a môžeme prekvapiť. Musíme však podať plnokrvné výkony a ja verím, že to zvládneme.

Aj keď sa táto súťaž považuje aj za prípravu, je taká významná, že nikto, ani my, nechceme byť len do počtu.

Nejaký cieľ ako vyhrať celú súťaž, to si naozaj nedávame, ale radi by sme uspeli v skupine tak, že budeme spokojní a pokojne naskočíme do našej ligy. Dúfam, že opäť zaplníme štadión a diváci nás podporia.

Ľahký súper nás v Lige majstrov nečaká, všetky tímy sú tam preto, že majú na to hráčov a dobrý herný drajv.

So Slovanom sme ukázali svoju silnú stránku, hrali sme ako kolektív, priaznivé boli čísla v blokovaných strelách, hráči sa nebáli zrážať, a to je povzbudzujúce.

Ak hru zjednodušíme a narastie počet striel, tak nám to určite prospeje," povedal asistent trénera Dana Cemana Ivan Droppa.

Obranca Ivan Ďatelinka vie, že v LM narazia Banskobystričania na silných súperov.

"Obe mužstvá sú kvalitné, začíname doma a pôjdeme do toho naplno," povedal odhodlane.

Ďatelinka: Pre nás je výzva každé mužstvo

"Chceme uhrať dobré výsledky, to znamená zabodovať. Všetko sa však ukáže na ľade, ako nám to pôjde, v akej forme sa predstavíme, či budeme mať aj povestný kúsok šťastia.

Hrať doma hneď v úvode môže byť tiež výhoda, diváci nás určite poženú vpred. Radi by sme zvíťazili, máme silný tím, veľa z nás tu po vlaňajšku zostalo a tí, čo prišli, veľmi dobre zapadli do partie.

Vidieť to aj na ľade a verím, že nám to pôjde postupom času lepšie a lepšie. Uvedomujeme si chybičky, je na čom pracovať, no sezóna je dlhá a treba sa pozvoľna zlepšovať."

Ďatelinka sa špeciálne neteší na žiadneho súpera v Lige majstrov:

"Hrajú tam kvalitné mužstvá, top špička v krajinách a pre nás je výzva každé jedno.

Vyžadovať sa budú čo najlepšie výkony a s tým sú spojené aj priaznivé výsledky, to znamená víťazstvá."

Program HC'05 v Lige majstrov - H-skupina: štvrtok 30. augusta: 19.30 BB - JYP Jyväskylä (Fín.) sobota 1. septembra: 19.00 BB - HC Lugano (Švajč.) piatok 7. septembra: Lugano - BB (19.45) nedeľa 9. septembra: Jyväskylä - BB (18.00) utorok 9. októbra: 17.00 HC Škoda Plzeň - BB streda 17. októbra: 17.00 BB - Plzeň

Základné skupiny hokejovej Ligy majstrov 2018/2019:

A-skupina:

Zürich SC Lions (Švaj.), Viedeň Capitals (Rak./EBEL), Frölunda Indians (Švéd.), Aalborg Pirates (Dán.)

B-skupina:

Red Bull Mníchov (Nem.), TPS Turku (Fín.), Malmö Redhawks (Švéd.), Junosť Minsk (Biel.)

C-skupina:

HC Bolzano (Tal./EBEL), AIK Skelleftea (Švéd.), IFK Helsinki (Fín.), GKS Tychy (Poľ.)

D-skupina:

Kometa Brno (ČR), Eisbären Berlín (Nem.), EV Zug (Švaj.), Neman Grodno (Biel.)

E-skupina:

Djurgaarden Štokholm (Švéd.), Tappara Tampere (Fín.), HC Oceláři Třinec (ČR), Storhamar IL (Nór.)

F-skupina:

Kärpät Oulu (Fín.), Mountfield Hradec Králové (ČR), Norimberg Ice Tigers (Nem.), Rouen Dragons (Fr.)

G-skupina:

Växjö Lakers (Švéd.), SC Bern (Švaj.), Red Bull Salzburg (Rak./EBEL), Cardiff Devils (V. Brit.)

H-skupina:

JYP Jyväskylä (Fín.), HC Plzeň (ČR), HC Lugano (Švaj.), HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR)