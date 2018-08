Országh: Hráči o Slovan majú záujem, ale odrádza ich finančná nestabilita

Rozhovor pre denník SME: Hokejisti HC Slovan Bratislava odštartujú siedmu sezónu v KHL. Prvý zápas odohrajú v nedeľu 2. septembra o 14:00 na ľade Magnitogorsku. „Nevýhoda je, že mužstvo sa skladá za pochodu," tvrdí tréner Slovana VLADIMÍR ORSZÁGH.

V Slovane ste pôsobili v sezóne 2014/2015 ako asistent českého trénera Rostislava Čadu a neskôr Fína Petriho Matikainena. Čo sa v klube zmenilo po troch rokoch?

„Niektoré veci sa zmenili, iné musíme potlačiť, aby išli lepším smerom. Klub si žije svojím životom a my tréneri sme od toho, aby sme ovplyvnili veci, ktoré môžeme ovplyvniť, ako je komunikácia s hráčmi či ich výkonnosť. To je naša robota a tomu budeme venovať energiu.“

Po príchode ste povedali, že radšej by ste prišli do klubu v čase, keby bol v lepšej finančnej situácii a vládla by v ňom lepšia nálada. Aké boli vaše prvé týždne v Slovane?

„Zobral som to ako výzvu, ktorá sa neodmieta. Vedel som, do čoho idem, takisto to vedia hráči. Nie všetko ide tak, ako by sme chceli. Je tu nové mužstvo, veľa mladých hráčov, ktorí doteraz hrali len na Slovensku.

Nevýhodou je, že mužstvo sa skladá za pochodu. Dúfali sme, že káder bude pohromade minimálne mesiac pred začiatkom KHL. Sú to veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Sú dané trhom či inými záležitosťami.

Postupne, chceme tím dopĺňať, aby sme boli konkurencieschopní. Potrebujeme ho doplniť aj kvantitou i kvalitou.“

Tesne pred vaším príchodom odišiel generálny manažér Patrik Ziman pre nezhody so športovým riaditeľom Oldřichom Šteflom. Aká je vaša spolupráca so Šteflom?

„Na profesionálnej úrovni. Ako sme deklarovali, každý nový hráč pôjde cezo mňa, čo zatiaľ funguje. Tých možností bolo viac, mali sme odsúhlasených niekoľko hráčov, ale dali prednosť inému klubu.

S pánom Šteflom preberáme možných hráčov, dávame si informácie a vyberáme z toho, čo si môžeme dovoliť.“

Tri sezóny ste boli hlavným koučom Banskej Bystrice, s ktorou ste dva razy získali majstrovský titul. V čom sú najväčšie rozdiely medzi úradujúcim slovenským majstrom a účastníkom KHL?

„Tým, že som tam pracoval tri roky, mentalita hráčov v Banskej Bystrici je nastavená. Bola tam tiež obmena kádra, ale vždy ostávala kostra siedmich hráčov, okolo ktorých sme to mohli postaviť. Boli to lídri. Svojím konaním, správaním a hrou vedeli ovplyvňovať spoluhráčov.

Už na konci sezóny sme vedeli, aké typy hľadáme a pred prípravou sme mali 90 percent kádra pohromade. Toto mi v Slovane chýba. Káder sa začal skladať neskoro, nemali sme ani kostru tímu.

Mužstvo sa skladá na poslednú chvíľu z hráčov, ktorí sú voľní. Pre Slovan je dôležité, aby sa finančne stabilizoval, aby sa tu urovnali vzťahy, nech do budúcnosti môžeme tieto veci riešiť s predstihom.“

Nechceli ste do Slovana priviesť aj hráčov z Banskej Bystrice? Bola by ich kvalita dostatočná na KHL?

„Sú tam kvalitní hokejisti a možno by určitú kvalitu priniesli aj do Slovana. Sú to však hráči, ktorí hrali univerzitu či ECHL (tretia najvyššia súťaž v zámorí - pozn. red.). Asselin a Faille urobili za rok obrovský progres.

Aj teraz hrali proti nám prípravný zápas a bolo vidieť, že majú káder pohromade. Uvažovali sme nad nimi, ale v ponuke sme mali mená, ktoré majú odohrané desiatky zápasov v NHL či KHL, tak sme sa sústredili na nich.“

Dlhšie sa špekuluje, že Slovan by mohol byť základňou pre slovenskú reprezentáciu. Aká je vaša vízia?