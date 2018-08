Sagan sa pokúšal o únik, neúspešne. Lídrom Vuelty je neznámy Francúz

Španielsku Grand Tour vedie Molard.

29. aug 2018 o 18:30 (aktualizované 29. aug 2018 o 19:26) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Španielska Vuelta je pre mnohých cyklistov poslednou šancou zachrániť sezónu. A v porovnaní s Tour de France je ťažko predvídateľná.

Prečítajte si tiež: Sagan o triumf nebojoval, Kwiatkowski stratil červený dres

Aj tento rok sú španielske preteky plné prekvapení.

Po piatich etapách je lídrom Vuelty prakticky neznámy Francúz Rudy Molard z tímu Groupama-FDJ.

Favoriti ako Talian Vincenzo Nibali či Austrálčan Richie Porte sa trápia, Slovák Peter Sagan sa stále len zotavuje zo zranení, ktoré utrpel, a jeho tímový kolega Nemec Emanuel Buchmann zase drží skvelé tretie miesto v celkovom poradí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvý triumf pre americký tím

Na Vuelte sa darí jazdcom v úniku, pelotón akoby stratil silu a nemal záujem pracovať.

Aj stredajšia piata etapa bola plná pokusov o únik. O jeden sa pokúšal aj Sagan, ale pelotón ho nepustil.

Aj vďaka tomu sa v stredu v cieli tešili dvaja menej známi cyklisti - Austrálčan Simon Clarke a Francúz Rudy Molard.

Clarke vybojoval pre tím Education First - Drapac veľmi dôležité víťazstvo. Pre americký tím je vôbec prvé z pretekov WorldTour v tejto sezóne.

"Je to skvelé. Od posledného víťazstva na Vuelte (rok 2012 - pozn. red.) som na sebe stále tvrdo pracoval, no nedarilo sa mi znovu zvíťaziť. Trvalo mi to veľmi dlho. Dokonca ani dnes som si nebol istý, či to dokážem,“ hovoril Clarke v cieli.

video //www.youtube.com/embed/ydqtYlOasg8

Molard: Treba s nami rátať

Lenže oslavovať mohol aj francúzsky tím Groupama-FDJ. Dvadsaťosemročný Molard sa vďaka úspešnému úniku dostal na prvú priečku celej Vuelty.

Pred Poliakom Michalom Kwiatkowským (Sky) vedie o 41 sekúnd.

“ Pre Molarda to bude zážitok a nová skúsenosť. Veľmi mu to želám. Byť v pozícii lídra Vuelty je niečo výnimočné a my sa pokúsime udržať si červený dres, kým to len bude možné. „ Thibaut Pinot z tímu Groupama-FDJ

Molard za osem sezón medzi profesionálmi dosiahol len dve víťazstvá. Na tohtoročnej Tour obsadil celkovo 38. priečku, čo je jeho maximum.

„Po Tour de France a klasike v San Sebastiane som sa necítil najlepšie. Dnes to bolo naopak. Že máme dres lídra len potvrdzuje, že s nami treba rátať. Mať červený dres je vzácnosť a budeme sa snažiť udržať si ho. Ktovie, možno sa mi to už nikdy v kariére nepodarí,“ povedal Molard pre Eurosport.

Lídrom tímu na celkové poradie je však iný Francúz - Thibaut Pinot.

Dres lídra pre Francúza? Je to zriedkavé

„Pre nás sú to skvelé správy. Pre Molarda to bude zážitok a nová skúsenosť. Veľmi mu to želám. Byť v pozícii lídra Vuelty je niečo výnimočné a my sa pokúsime udržať si červený dres, kým to len bude možné,“ hovoril Pinot.

„Pre Francúzov je to veľmi zriedkavé. Všetci budeme bojovať za Rudyho a zajtra by mu mali pomôcť aj šprintérske tímy," dodal Pinot.

Tím Groupama-FDJ naposledy viedol Vueltu v roku 2005. Vtedy bol na prvej priečke austrálsky šprintér Bradley McGee.

A posledným Francúzom, ktorý vyhral niektoré z trojtýždňových etapových pretekov, je Laurent Jalabert. V roku 1995 ovládol Vueltu.

Vo štvrtok by mali bojovať šprintéri

Sagan obsadil v stredu 149. priečku s viac ako 17-minútovou stratou. "Etapu rozhodol únik. Začiatok bol veľmi rýchly, ale potom pelotón zvoľnil tempo. Umožnilo mi to rýchlejšie sa zotavovať po zranení, deň po dni sa zlepšujem," uviedol Sagan prostredníctvom sociálnej siete.

Štvrtková šiesta etapa je úplne rovinatá a o víťazovi by mal rozhodovať šprint, hoci po posledných dňoch sa ukazuje, že aj jazdci v úniku majú šance.

Medzi šprintérmi je najsilnejší taliansky šampión Elia Viviani. V tejto sezóne má na konte najviac víťazstiev spomedzi všetkých jazdcov - až šestnásť.

Pre Sagana bude štvrtková etapa dobrou príležitosťou, aby si otestoval svoje sily.