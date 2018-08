Azarenková vyradila Gavrilovovú, Svitolinová či Mertensová nemali problémy

Pozrite si súhrn stredajších výsledkov žien na US Open 2018.

29. aug 2018 o 18:49 (aktualizované 29. aug 2018 o 20:13) TASR

NEW YORK. Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. V druhom kole si ako nasadená sedmička poradila s Nemkou Tatjanou Mariovou 6:2, 6:3.

Ďalej ide aj turnajová pätnástka Belgičanka Elise Mertensová po hladkom triumfe 6:2, 6:0 nad Bieloruskou Verou Lapkovou.

Dobrú formu potvrdila bývalá svetová jednotka a dvojnásobná newyorská finalistka z rokov 2013 a 2012 Bieloruska Viktoria Azarenková.

Premožiteľka Slovenky Viktórie Kužmovej urobila krátky proces s Austrálčankou Dariou Gavrilovovou, nasadenú dvadsaťpäťku deklasovala 6:1, 6:2.

Dvojhra žien - 2. kolo:

Elina Svitolinová (Ukr.-7) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:2, 6:3

Elise Mertensová (Belg.-15) - Vera Lapková (Biel.) 6:2, 6:0

Barbora Strýcová (ČR-23) - Lara Arruabarrenová-Vecinová (Šp.) 6:0, 6:1

Viktoria Azarenková (Biel.) - Daria Gavrilovová (Aus.-25) 6:1, 6:2

Anastasija Sevastovová (Lot.-19) - Claire Liuová (USA) 6:3, 6:1