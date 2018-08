Wawrinka je už v treťom kole, Tsitsipas v štyroch setoch nestačil na Medvedeva

Pozrite si súhrn stredajších výsledkov mužov na US Open 2018.

29. aug 2018 o 20:25 (aktualizované 29. aug 2018 o 20:57) TASR

NEW YORK. Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

Víťaz turnaja ATP vo Winstom-Saleme vyradil v druhom kole pätnásteho nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dvojhra mužov - 2. kolo:

Milos Raonic (Kan.-25) - Gilles Simon (Fr.) 6:3, 6:4, 6:4

Daniil Medvedev (Rus.) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-15) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

Borna Čorič (Chor.-20) - Roberto Carballés-Baena (Šp.) 7:6 (4), 6:2, 6:3

Stan Wawrinka (Švaj.) - Ugo Humbert (Fr.) 7:6 (5), 4:6, 6:3, 7:5