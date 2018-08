Mladá Češka z tretej stovky spôsobila senzáciu. Vyradila wimbledonskú šampiónku

Karolína Muchová prekvapila Garbine Muguruzovú.

30. aug 2018 o 9:20 SITA

NEW YORK. Druhým kolom ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku neprešla jedna z favoritiek Španielka Garbine Muguruzová-Blancová.

Dvojnásobná grandslamová šampiónka a niekdajšia svetová jednotka nasadená ako dvanásta nestačila v v záverečnom súboji stredajšieho programu na dvadsaťdvaročnú Češku Karolínu Muchovú a podľahla jej 6:3, 4:6, 4:6.

Muchovej patrí v rebríčku WTA až 202. priečka a na US Open sa pri svojom debute musela prebíjať kvalifikáciou.

Muchová: Nejako sa mi to podarilo

Zrejme chytila životnú formu, keďže v piatich doterajších zápasoch odovzdala súperkám iba dva sety.

“ Naozaj neviem, ako som mohla zdolať takú skvelú hráčku. „ Karolína Muchová

Maximom ostrieľanej wimbledonskej šampiónky z vlaňajška Muguruzovej-Blancovej v New Yorku zostáva osemfinále z vlaňajška.



"Nejako sa mi to podarilo, ale ani neviem ako," vravela 22-ročná Muchová po svojom najsilnejšom tenisovom zážitku v kariére.

Nevie ako vyhrala

Na 14-tisícovom Štadióne Louisa Armstronga mladá Češka v treťom sete prehrávala česká hráčka 0:2 a Španielka mala pri podaní súperky štyri brejkbaly.

V 16-bodovom geme napokon Muchová vyrovnala na 2:2 a neskôr za stavu 5:4 využila druhý mečbal pri servise Muguruzovej-Blancovej.

Postupujúca mala skvelú bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 41-39, kým zdolaná tenistka 27-28.

"Naozaj neviem, ako som mohla zdolať takú skvelú hráčku. Nakoniec som však aj vďaka fanúšikom prežila. Na začiatku zápasu som bola dosť nervózna.

Hrala som po prvý raz na takom veľkom štadióne proti takej súperke," povedala v pozápasovom interview Muchová podľa webu usopen.org.

Nastúpi proti Bartyovej

Jej najbližšou súperkou bude Austrálčanka Ashleigh Bartyová, turnajová osemnástka. Tá v 2. kole vyradila Muchovej krajanku Luciu Šafářovú 7:5, 6:3.

Muchová odohrala svoj prvý profesionálny zápas iba pred štyrmi rokmi ako 18-ročná.

Pred začiatkom tohtoročného US Open pri jej mene v riadku určenom na odmeny svietila cifra 103 137 USD.

Aktuálne po postupe do 3. kola má garantovaných 156 000 USD pred zdanením.

Pre porovnanie, Muguruzová-Blancová oficiálne počas tenisovej kariéry doteraz zarobila 17 155 736 USD.