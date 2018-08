Cibulková zvládla trojsetovú bitku, postúpila do tretieho kola

Slovenská tenistka si poradila s Taiwančankou Su-Wei Hsieh.

30. aug 2018 o 20:45 (aktualizované 30. aug 2018 o 20:48) TASR

Dominika Cibulková postúpila na US Open do tretieho kola.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

V druhom kole si ako nasadená dvadsaťdeviatka poradila s Taiwančankou Su-Wei Hsieh po takmer triapolhodinovej trojsetovej bitke 7:6 (3), 4:6, 6:4 a upravila vzájomnú bilanciu s touto súperkou už na 4:0.

V dueli o postup do osemfinále nastúpi v sobotu proti štvrtej nasadenej wimbledonskej šampiónke Nemke Angelique Kerberovej.

Dvojhra - 2. kolo: Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Su-Wei Hsieh (Taiw.) 7:6 (3), 4:6, 6:4

Úvodný set súboja medzi Cibulkovou a Hsieh priniesol urputný boj o každú loptičku. Slovenka viedla 3:1, no Taiwančanke sa podarilo vyrovnať na 3:3 a po ďalšom brejku mala za stavu 5:4 k dispozícii setbal.

Cibulková ho však odvrátila a vynútila si tajbrejk, v ktorom vďaka nátlakovej hre a kvalitným returnom dominovala. V druhom dejstve sa Cibulková po brejku v siedmom geme ujala vedenia 4:3.

Hsieh však potom získala tri gemy za sebou a vynútila si rozhodujúce dejstvo. V ňom o všetkom rozhodol Cibulkovej brejk za stavu 4:4.

Slovenka v desiatom geme spečatila postup medzi najlepšiu tridsaťdvojku čistou hrou.