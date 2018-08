Zverev postúpil do tretieho kola, Fognini skončil

Pozrite si súhrn štvrtkových výsledkov mužov na US Open 2018.

30. aug 2018 o 22:11 TASR a SITA

Alexander Zverev postúpil do 3. kola na US Open.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

Štvrtý nasadený hráč zdolal v 2. kole Francúza Nicolasa Mahuta v troch setoch 6:4, 6:4 a 6:2.

S turnajom sa rozlúčil štrnásty nasadený Talian Fabio Fognini, ktorý prehral s Austrálčanom Johnom Millmanom v štyroch setoch 1:6, 6:4, 4:6 a 1:6.

Dvojhra - 2. kolo:

Alexander Zverev (Nem.-4) - Nicolas Mahut (Fr.) 6:4, 6:4, 6:2

Diego Schwartzman (Arg.-13) - Jaume Munar (Šp.) 6:2, 6:0, 5:7, 6:2

John Millman (Aus.) - Fabio Fognini (Tal.-14) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Michail Kukuškin (Kaz.) - Čchung Hje-on (Kór. rep.-23) 7:6 (5), 6:2, 6:3

Nick Kyrgios (Aus.-30) - Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 4:6, 7:6 (6), 6:3, 6:0

Philipp Kohlschreiber (Nem.) - Matthew Ebden (Aus.) 6:7 (1), 6:3, 6:2, 6:0