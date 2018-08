Pred penaltou mal veľký stres. Vavro rozhodol o postupe Kodane do skupinovej fázy

Ďalej ide aj Zenit s Róbertom Makom.

31. aug 2018 o 8:31 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti Ján Greguš a Denis Vavro sa svojimi presnými strelami v jedenástkovom rozstrele pričinili o postup FC Kodaň do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019.

Oba zápasy play off proti talianskej Atalante Bergamo sa skončili bezgólovou remízou, rozstrel lepšie zvládli hráči dánskeho klubu, keď rozhodujúcu penaltu premenil stopér Vavro.

"Pred jedenástkou som bol trošku pod stresom. Keď som si postavil loptu na biely bod, tak som si povedal, že môžem iba získať. A získal som," uviedol 22-ročný Vavro pre webovú stránku svojej zastupiteľskej spoločnosti csm-agency.sk.

video //www.youtube.com/embed/Q-1UObJQMnM

"Celkovo to bol veľmi ťažký duel. Hrali sme proti kvalitnému tímu, ktorý má výborných hráčov. Sme veľmi šťastní, že sme postúpili a budeme hrať skupinovú fázu Európskej ligy. A ešte viac ma teší, že obaja Slováci sme premenili penaltu a tá moja bola postupová. Je to veľký deň pre mňa, ako aj pre mužstvo. Je to obrovský úspech, veď sme postupovali od prvého predkola," dodal.

Do skupinovej fázy Európskej ligy sa prebojoval aj Zenit Petrohrad, ktorý tesne vyradil švédske Molde po výsledkoch 3:1 a 1:2.

Vo štvrtkovej odvete nastúpil za ruské mužstvo v 67. minúte slovenský krídelník Róbert Mak.

"Veľmi sa tešíme z postupu. Splnili sme náš prvý tohtosezónny cieľ. Posledných päť minút som hral pravého obrancu a ani sa nepamätám, či som niekedy hral na tomto poste. Najdôležitejšie je, že sme postúpili. Tešíme sa na zápasy v skupinovej fáze Európskej ligy," uviedol 27-ročný bratislavský rodák pre svoj web.

Žreb skupín EL je na programe v piatok o 13.00 h v Monaku.