Legendárny Adamec: Legionári? Je oveľa lepšie, keď nastupujú naši hráči

Veľká osobnosť reaguje na postup Trnavy do EL.

31. aug 2018 o 11:35 SITA

TRNAVA. Keď je kostra futbalového mužstva zložená zo slovenských hráčov, je to oveľa lepšie, ako keď nastupujú iba legionári.

Je tam bezprostrednejšie spojenie medzi fanúšikmi a hráčmi.

To sú slová legendárneho strelca Jozefa Adamca, ktorý sa ako 76-ročný po dlhom čase dočkal nielen trnavského titulu šampióna v slovenskej najvyššej súťaži, ale aj postupu do prestížnej skupinovej fázy Európskej ligy.

Adamec v rozhovore na webe sport24.pluska.sk narážal najmä na fakt, že vo štvrtkovej odvete play off proti Ľubľane (1:1) sa na trávniku objavilo v základnej zostave až deväť Slovákov a ďalší traja zasiahli do zápasu ako striedajúci hráči.

Obdobia sa nedajú porovnávať

"Som veľmi rád, že Spartak vybudoval mužstvo, ktoré hrá aj v európskych súťažiach a je konkurencieschopné. Verím, že sa im bude dariť aj naďalej. Pripomína mi to tie najkrajšie futbalové momenty, ktoré som v tomto meste zažil. Trnava má meno aj vo svete a je na hráčoch, aby ho ešte zvýraznili," poznamenal.

S Trnavou zažil parádne futbalové časy. V jej drese bol päťkrát majstrom bývalého Československa a získal aj tri pohárové prvenstvá.

V roku 1969 si zahral vo vtedajšom Európskom pohári majstrov v semifinále proti slávnemu Ajaxu Amsterdam na čele s Johannom Cruyffom, ktorý Trnavu tesne vyradil po výsledkoch 3:0 (d) a 0:2 (v).

Adamec v tej sezóne EPM strelil päť gólov. Rodák z Vrbového Trnavu viedol viackrát aj z trénerskej lavičky.

"Aj vtedy a aj v súčasnosti je to krásne. Nedá sa to však príliš porovnať, pretože to boli iné obdobia. Tak ako som si aj ja prežil veľký úspech s Trnavou, tak presne to isté prajem súčasným hráčom," pokračoval Adamec.

Chýba strelec európskych kvalít

Legendárny futbalista odpovedal aj na otázku, čo chýba súčasnej Trnave k ešte lepším výsledkom: "Strelec európskych kvalít, ktorý by ťahal mužstvo svojimi gólmi. Verím, že sa v dohľadnom čase nejaký narodí, ak už niekde po Trnave nebehá."

Adamec bol aj vážnou persónou v československej reprezentácii, v jej drese nastrieľal v 44 zápasoch 14 gólov.

Bol účastníkom dvoch záverečných turnajov majstrovstiev sveta (1962, 1970) a pre futbalových fanúšikov zostane nezabudnuteľný aj jeho hetrik v prípravnom zápase proti Brazílii (23. júna 1968 v Bratislave).

V rozhovore pre Plusku odpovedal aj na otázku, ako mu momentálne slúži zdravie, keďže už prekonal aj mozgovú príhodu.

"Musím si zaklopať, zatiaľ mi zdravíčko slúži. Občas trošičku zabúdam. Stále však chodím na prechádzky, sledujem športové prenosy. Chcem sa hlavne poďakovať mojej priateľke, ktorá sa o mňa stará s nesmiernou láskou a je mi veľkou oporou."