Češka Strýcová na US Open skončila. Mertensová jej nedovolila získať ani set

Pozrite si súhrn piatkových výsledkov žien na US Open 2018.

31. aug 2018 o 20:02 TASR

NEW YORK. Belgická tenistka Elise Mertensová postúpila do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open 2018.

Pätnásta nasadená hráčka zdolala v piatkovom zápase 3. kola českú súperku Barboru Strýcovú v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (4).

Dvojhra - 3. kolo:

Elise Mertensová (15-Belg.) - Barbora Strýcová (23-ČR) 6:3, 7:6 (4)

Anastasija Sevastovová (19-Lot.) - Jekaterina Makarovová (Rus.) 4:6, 6:1, 6:2