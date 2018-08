Je to oficiálne. Trenčín opúšťa ďalšia opora

Philip Azango prestúpil do belgického KAA Gent.

31. aug 2018 o 20:47 TASR

Philip Azango opúšťa AS Trenčín.(Zdroj: SITA)

GENT. Nigérijský futbalový krídelník Philip Azango prestúpil z AS Trenčín do KAA Gent. V piatok večer to potvrdil fortunaligový klub na svojom facebooku.

"Philip Azango prestúpil do belgického KAA Gent. AS Trenčín tak pokračuje v spolupráci s klubom, do ktorého odišli v minulosti viacerí hráči klubu," píše sa v statuse.

Belgický portál nieuwsblad.be informoval, že dvadsaťjedenročný Azango podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na tri roky.

Azango prišiel do Trenčína vlani v septembri a v prebiehajúcej sezóne patril medzi ofenzívnych ťahúňov tímu v snahe prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej ligy.

Trenčín však skončil na jej prahu, keď vo štvrtkovej odvete play off prehral na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3.