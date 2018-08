Pozrite si súhrn piatkových výsledkov mužov na US Open 2018.

31. aug 2018 o 23:55 TASR

NEW YORK. Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open 2018.

Deviaty nasadený hráč zdolal v 3. kole domáceho Taylora Harryho Fritza v štyroch setoch 3:6, 6:3, 7:6 (5) a 6:4.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dvojhra - 3. kolo:

Dominic Thiem (9-Rak.) - Taylor Harry Fritz (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4

Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Guido Pella (Arg.) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4)