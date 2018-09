Značka Petržalka patrí do najvyššej súťaže, tvrdí generálny manažér

FC Petržalka chce do piatich rokov hrať medzi elitou.

1. sep 2018 o 9:31 TASR

BRATISLAVA. Futbalová Petržalka sa postupnými krokmi prediera tam, kde z historického hľadiska patrí.

Po bleskovom postupe cez viacero nižších súťaží pôsobí v aktuálnej sezóne už v II. lige, pričom od návratu medzi elitu ju delí posledný, no za to najťažší krok.

Generálny manažér klubu Andrej Kalina sa v televíznom štúdiu TABLET.TV rozhovoril o tom, v akom časovom horizonte by sa to mohlo podariť.

Hovorí tiež, v akých podmienkach fungujú hráči z pravého brehu Dunaja v súčasnosti, či ako dopadla nedávna dražba unikátnych dresov s podobizňou tragicky zosnulého Juraja Halenára, ktorý patrí k najväčším hviezdam Petržalčanov v histórii.

Petržalka patrí medzi elitu

Petržalskí futbalisti figurovali po šiestom kole druhej najvyššej súťaže na solídnej šiestej priečke so ziskom desiatich bodov. Tie si na svoje konto pripísali za víťazstvá s Lokomotívou Košice, béčkom Žiliny a Šamorínom, ďalší im do tabuľky pribudol za remízu s Pohroním.

"Myslím si, že na nováčika to je celkom slušná bilancia. Pred začiatkom súťaže by sme s ňou boli nanajvýš spokojní, no po odohratých zápasoch musím za seba povedať, že maximálne spokojný by som bol, keby sme mali ešte o tri body viac," uviedol generálny manažér FC Petržalka Andrej Kalina.

Pri vzkriesení klubu v roku 2014 bol ústrednou ambíciou vedenia postup do II. ligy, čo sa tamojším futbalistom v pomerne krátkom čase aj podarilo.

"Áno, našim veľkým snom bola pred rokmi druhá liga. V tom čase sme sa však borili s viacerými problémami, išli sme od zápasu k zápasu, od sezóny k ďalšej sezóne, aby sa nám napokon spomínaný cieľ podarilo naplniť," vravel Kalina.

"Samozrejme, každý z nás v klube sníva a bol by najradšej, ak by sme sa opäť vrátili do najvyššej súťaže. Tam značka ako Petržalka jednoznačne patrí. Aj preto sme si to stanovili ako dlhodobý cieľ. Aby som bol konkrétny, do piatich rokov by sme chceli byť späť medzi slovenskou elitou," dodal.

Andrej Kalina, generálny manažér FC Petržalka. (zdroj: TASR)

Kalina: Dodnes som sa z toho nespamätal

V rámci piateho kola aktuálneho ročníka odohrali Petržalčania prestížny zápas s bratislavským Interom. Okrem toho, že išlo po dlhých 12 rokoch o prvé súťažné derby týchto súperov, mal tento duel aj charitatívny rozmer.

Pri jeho príležitosti vyrobili špeciálne dresy s podobizňou Juraja Halenára, ktorý svojho času hájil farby oboch tímov. V posledný júnový deň tohto roka ho našli mŕtveho vo Vrakunskom lesoparku. Dresy išli napokon do dražby.

"Pôvodne sme chceli na jeho počesť zorganizovať spomienkový zápas, v ktorom by nastúpili spoluhráči, s ktorými za tie roky hrával. Nakoniec sme však dospeli k názoru, že by to bolo robené narýchlo, a to by si Ďuri nezaslúžil. Napokon sme sa rozhodli pre 24 spomienkových dresov, za ktoré sa v dražbe vyzbierala suma na úrovni päť a pol tisíc eur. Tá následne putovala na konto Halenárovho štvorročného syna Nicolasa," vysvetlil generálny manažér Petržalčanov.

Halenár obliekal počas úspešnej hráčskej kariéry petržalský dres v dvoch obdobiach. V rokoch 2005 - 2008, keď vtedajší zverenci Vladimíra Weissa zaznamenali prenikavý úspech aj v prestížnej Lige majstrov, a potom na jeseň 2016, keď Petržalčania pôsobili v IV. lige.

"V momente, ako som sa o jeho smrti dozvedel, to bolo niečo hrozné. Do dnešného dňa som sa z toho nespamätal. Pre mňa osobne bol Ďuro jeden vynikajúci človek a ešte lepší futbalista. Vždy bol dobre naladený, bavil celú kabínu, dalo sa s ním porozprávať o hocičom. A vôbec, chvíle strávené s ním boli vynikajúce. Chýba nám všetkým," pokračoval generálny manažér.

Je v kontakte s hráčmi slávnej Artmedie

Vo farbách Petržalky pôsobilo v nedávnej minulosti viacero skvelých futbalistov. Jedným z nich je aj Balász Borbély, ktorý už dlhší čas zastáva funkciu hlavného trénera A-tímu. "Okrem Bobyho u nás zo spomínaného obdobia pôsobia ako hráči aj Peter Petráš a Juraj Piroska," hovoril Kalina.

"Osobne som v kontakte aj s niektorými ďalšími členmi slávnej Artmedie a len budúcnosť ukáže, či sa nejakí z nich objavia v našich farbách. Či už na hráčskom alebo funkcionárskom poli. Hovoriť už dnes o tom by bolo predčasné, no ak by sa tak stalo, bolo by to určite veľmi pekné," uzavrel.