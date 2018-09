Moussa Dembélé bude hrať prvý raz vo vlasti, prestupuje do Lyonu

Francúz naposledy pôsobil v Celticu Glasgow.

1. sep 2018 o 13:35 SITA

LYON. Francúzsky futbalový útočník Moussa Dembélé bude premiérovo v seniorskej kariére pôsobiť vo vlasti.

V závere letného prestupového obdobia prestúpil za 22 miliónov eur zo Celticu Glasgow do Olympique Lyon. Dvadsaťdvaročný kanonier sa s novým zamestnávateľom dohodol na zmluve na päť sezón.

V ofenzíve Lyonu by mal nahradiť Mariana Díaza, ktorý sa vrátil do Realu Madrid. Informácie uverejnil The Guardian.