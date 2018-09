Vondroušová zdolala Bertensovú a prvý raz je v osemfinále grandslamu

Súhrn sobotňajších výsledkov žien na US Open 2018.

1. sep 2018 o 20:24 SITA

NEW YORK. Americká tenistka Madison Keysová nasadená ako štrnásta postúpila do osemfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Minuloročná miestna finalistka zdolala v sobotňajšom zápase 3. kola Aleksandru Kruničovú zo Srbska 4:6, 6:1, 6:2.

V ďalšom z duelov iba devätnásťročná česká tenistka Markéta Vondroušová zvíťazila 7:6 (4), 2:6, 7:6 (1) nad trinástou nasadenou Kiki Bertensovou z Holandska.

Dvadsaťšesťročná Bertensová nenadviazala na nedávny triumf z podujatia v americkom Cincinnati.

Mladej českej tenistke dovolila prvýkrát v kariére postúpiť do osemfinále grandslamového turnaja.

US OPEN - 3. kolo:

(celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku)

Madison Keysová (USA-14) - Aleksandra Kruničová (Srb.) 4:6, 6:1, 6:2

Markéta Vondroušová (ČR) - Kiki Bertensová (Hol.-13) 7:6 (4), 2:6, 7:6 (1)