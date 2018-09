Federer nedal šancu Kyrgiosovi a postúpil do osemfinále US Open

Súhrn sobotňajších výsledkov mužov na US Open 2018.

1. sep 2018 o 23:40 SITA

NEW YORK. Švajčiar Roger Federer postúpil do osemfinále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Päťnásobný miestny šampión nasadený ako číslo dva si v sobotňajšom stretnutí 3. kola poradil s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom 6:4, 6:1, 7:5.

Dvadsaťnásobný grandslamový víťaz Federer nedal svojmu o štrnásť rokov mladšiemu súperovi šancu a po jednoznačnom priebehu postúpil do osemfinále, v ktorom ho čaká ďalší Austrálčan John Millman.

US OPEN - 3. kolo:

(celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku)

Roger Federer (Švaj.-2) - Nick Kyrgios (Aus.-30) 6:4, 6:1, 7:5



John Millman (Aus.) - Michail Kukuškin (Kaz.) 6:4, 4:6, 6:1, 6:3