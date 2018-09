ONLINE: Cibulkovú čaká ďalšia silná súperka, vyzve vlaňajšiu finalistku

Slovenka má s Keysovou bilanciu 0:4.

2. sep 2018 o 8:10 Športové prenosy SME

BRATISLAVA. Až do začiatku septembra sa v tejto sezóne netešila z víťazstva nad hráčkou z najlepšej svetovej desiatky. Ale zabrala v pravý čas.

Slovenka Dominika Cibulková v sobotu v treťom kole US Open 2018 zdolala štvorku rebríčka a úradujúcu víťazku Wimbledonu Angelique Kerberovú.

"Aj keď som prehrala prvý set, vedela som, že robím správne veci. Rozhodlo iba pár loptičiek. Vedela som, že ak budem pokračovať vo svojej hre, tak budem úspešná," tešila sa z triumfu Cibulková.

"V posledných siedmich rokoch sa mi na US Open nedarilo. Preto aj víťazstvo nad Angelique chutí sladko," dodala.

O postup do štvrťfinále sa pobije Cibulková s domácou štrnástkou podujatia Madison Keysovou. Dvadsaťtriročná Američanka dosiahla najväčší úspech kariéry na grandslamovom podujatí práve na US Open. Vlani postúpila do finále, s krajankou Stephensovou prehrala 3:6 a 0:6.

Cibulková má s Keysovou negatívnu zápasovú bilanciu 0:4. V prípade úspechu by vyrovnala svoje doterajšie maximum z US Open z roku 2010.

Zápas osemfinále US Open 2018 medzi Dominikou Cibulkovou a Madison Keysovou je na programe v pondelok 3. septembra 2018.