Surový: Ak budeme hrať takto, môžeme niečo dosiahnuť aj u súperov

Bystričania Lige majstrov zdolali Lugano.

2. sep 2018 o 12:20 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti Banskej Bystrice vstúpili do Ligy majstrov (CHL) dvoma zápasmi na domácom ľade. Vo štvrtok prehrali s obhajcom trofeje tejto súťaže s fínskym JYP Jyväskylä 1:6 a v sobotu zdolali švajčiarske Lugano 5:2.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovenský majster predviedol dva rozdielne výkony. V prvom stretnutí za to mohla i vysoká kvalita súpera, v druhom sa hostia posťažovali na únavu z cestovania. "Aj Lugano je kvalitné. Dôležité bolo, že sme podali proti nemu dobrý tímový výkon a výsledkom je prvé víťazstvo v skupine," tešil sa po skončení stretnutia kapitán Banskej Bystricej Tomáš Surový.

Prečítajte si tiež: Bystrica odčinila debakel, druhý zápas Ligy majstrov vyhrala o tri góly

"Fínske mužstvo bolo korčuliarsky veľmi rýchle, produkovalo výborný hokej, jednoducho nás prehralo. Lugano predviedlo iný štýl hokeja, trošku nám to viac sadlo, preto sa môžeme tešiť z prvej výhry v Lige majstrov," dodal.

Proti švajčiarskemu HC Lugano sa dvakrát strelecky presadil útočník Banskej Bystrice Tomáš Zigo. Najprv dostal svoj tím do vedenia 2:1 a v tretej tretine upravoval konečný výsledok na 5:2.

"Odčinili sme prehru zo štvrtka," vravel 26-ročný center.

"Hrali sme lepšie. Pomohli sme brankárovi, navyše ten mal aj super zákroky. Cítili sme sa potom istejšie. V prvom zápase proti JYP sme boli zakríknutí, ale Fíni mali vysokú kvalitu. Mne osobne sa v sobotu až tak dobre nehralo, góly som dal prakticky z dorážok, ale padlo to tam, čo ma teší. Ak budeme hrať tak ako proti Luganu, môžeme niečo dosiahnuť aj na ľade súperov."

Fíni Banskú Bystricu zaskočili

Tréner Lugana Greg Ireland po prehre v Banskej Bystrici okrem iného povedal, že bolo náročné zvládnuť dva zápasy vonku po sebe s únavou z cestovania. To sa zrejme odzrkadlilo aj na prehre fínskej Jyväskylä v Plzni.

Dve prehry má tak na svojom konte iba Lugano, naopak plný zisk šiestich bodov zaznamenala Plzeň. Banskobystričania sú zatiaľ na treťom nepostupovom mieste. "V prvom zápase sme narazili na ťažkého súpera," prezradil asistent trénera Banskej Bystrice Ivan Droppa.

“ Vedeli sme, že Fíni budú rýchlo korčuľovať, ale to čo predviedli, na to sme naozaj neboli až tak pripravení. Proti Luganu bol už plán hrať jednoducho. „ Ivan Droppa, asistent trénera Banskej Bystrice

"Vedeli sme, že Fíni budú rýchlo korčuľovať, ale to čo predviedli, na to sme naozaj neboli až tak pripravení. Hrali sme dosť zložito. Proti Luganu bol už plán hrať jednoducho. Dostať puk vonku z nášho pásma, napádať ich, nedovoliť im nejaké strely z medzikružia. To sa nám veľmi dobre darilo, a preto sme aj vyhrali," dodal Droppa.

Najbližšie hrajú v Lugane

Slovenského majstra teraz čakajú dva ďalšie zápasy v Lige majstrov na ľade súperov. V piatok 7. septembra sa predstaví o 19.45 h v Lugane a v nedeľu 9. septembra o 18.00 h si zmeria sily vo Fínsku s tamojším JYP Jyväskylä.

S českou Plzňou sa stretnú Banskobystričania v dvojzápase až v októbri.