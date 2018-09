Kozák prišiel o oporu, Pekarík pre zranenie reprezentácii nepomôže

Futbalisti Slovenska sa stretli na zraze v Senci.

2. sep 2018 o 16:05 TASR

SENEC. V oklieštenom zložení sa stretli futbalisti Slovenska na nedeľňajšom zraze v Senci pred blížiacimi sa zápasmi s Dánskom a Ukrajinou.

Keďže si mnohí z nich ešte plnili klubové povinnosti, tréner reprezentácie Ján Kozák mal z 24 nominovaných k dispozícii len jedenásť.

Kozák sa rozhodne, či povolá náhradníka

V menoslove na stredajší prípravný zápas s Dánskom v Trnave, resp. nedeľný úvodný duel Ligy národov s Ukrajinou v Ľvove prišlo na poslednú chvíľu aj k vynútenej absencii. Zdravotný stav nedovolil prísť plniť si reprezentačné povinnosti obrancovi Petrovi Pekaríkovi z Herthy Berlín.

"Hráči vedia, prečo sem prišli. Hlásili sa jedenásti, dvaja - Škriniar a Nemec - by mali stihnúť aj dnešný popoludňajší tréning. Dúbravka, Mazáň a Lobotka by sa mali hlásiť večer. Sabo hrá zápas ešte v pondelok. Ak v utorok stihneme tréning v kompletnom zložení, bude to v poriadku," povedal Kozák na tlačovke v Senci.

Slovenský kouč sa ešte neskôr rozhodne aj podľa stavu hráčov, či prípadne za Pekaríka povolá náhradníka.

Slováci v tomto roku odohrali už štyri medzištátne zápasy a ďalších šesť majú pred sebou. V marci vyhrali v Thajsku turnaj King's Cup po výhrach nad SAE 2:1, resp. domácim finálovým súperom 3:2.

Koncom mája v Trnave remizovali s Holandskom 1:1 a začiatkom júna prehrali v Ženeve s účastníkom MS 2018 Marokom 1:2.

Po Dánsku a Ukrajine ich 13. októbra v Trnave opäť v Lige národov preveria Česi, o tri dni v Štokholme sa stretnú v príprave s domácim Švédskom.

Rok ukončia novembrovým dvojzápasom v Ligy národov s Ukrajinou (16. novembra v Trnave) a v Česku (19. novembra v Prahe).

Projekt Ligy národov vníma pozitívne

Slovákov najprv preveria Dáni, osemfinalista MS v Rusku.

"V Škandinávii ide nielen futbal, ale aj šport hore. Na MS vypadli s Chorvátmi po jedenástkach, ak sa nemýlim. Aj Dáni, aj Švédi na MS príjemne prekvapili. Dáni idú hore. Sú to obaja kvalitní súperi," uviedol Kozák.

"Už nie je veľa času na skúšanie. Zápas s Dánskom už bude ostrá skúška na Ukrajinu," dodal reprezentačný kouč.

Novovzniknutý projekt Ligy národov vníma Kozák pozitívne.

"Je to súťaž skôr pre mužstvá z tretieho a štvrtého koša. Jedno má šancu dostať sa na ME, ak vám nevyjde kvalifikácia. Ja to tak cítim. Ale sú to derby zápasy a nejde o žiadnu prípravu, čo vnímam pozitívne."

Aktualizovaná nominácia SR: /na prípravný zápas s Dánskom (5. septembra, Trnava, 20:45) a úvodný zápas Ligy národov s Ukrajinou (9. septembra, Ľvov, 15:00)/ Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United)

Matúš Kozáčik (FC Viktoria Plzeň)

Michal Šulla (ŠK Slovan Bratislava) Obrancovia: Erik Sabo (Beitar Jeruzalem)

Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul)

Norbert Gyömbér (AC Perugia)

Milan Škriniar (Inter Miláno)

Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda)

Martin Valjent (RCD Mallorca)

Tomáš Hubočan (Olympique Maresille)

Róbert Mazáň (Celta Vigo) Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo)

Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzeň)

Juraj Kucka (Trabzonspor)

Ján Greguš (FC Kodaň)

Marek Hamšík (SSC Neapol)

Ondrej Duda (Hertha Berlín)

Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda) Útočníci: Róbert Mak (Zenit Petrohrad)

Albert Rusnák (Salt Lake City)

Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta)

Adam Nemec (FC Pafos)