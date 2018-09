Svitko potvrdil domácu dominanciu, získal dvadsiaty titul majstra Slovenska

Jubilejný titul získal kolo pred koncom šampionátu.

2. sep 2018 o 19:50 SITA

GELNICA. Slovenský motocyklista Štefan Svitko dosiahol jubilejný 20. titul majstra Slovenska v endure a country crosse.

Tridsaťšesťročný Žaškovčan zaokrúhlil počet celkových prvenstiev na víkendových pretekoch v Gelnici v rámci 8. kola medzinárodných majstrovstiev Slovenska.

Svitkovi stačilo na 20. triumf druhé miesto v kategórii E2 i absolútnom poradí.

Stály účastník Rely Dakar pritom ešte iba v piatok absolvoval poslednú siedmu etapu na Rely Serres v Grécku, ktorej sa stal suverénnym víťazom.

"Teším sa o to viac, že som bol unavený, keďže posledných sedem dní som išiel Rely Serres v Grécku. Včera sa mi v Gelnici podarilo vyhrať, dnes som skončil druhý. Celkovo je to dobrý výsledok a dvadsiaty titul si o to viac užívam," povedal Štefan Svitko v tlačovej správe.

Jubilejný titul získal kolo pred koncom domáceho šampionátu. Posledné deviate kolo sa uskutoční v závere septembra v Morovne.

"Ďalší cieľ bude teraz Dakar. Od budúceho roka by som sa chcel viac zamerať na rely. Ak chcem na Dakare opäť vyjsť na stupeň víťazov, musím ísť touto cestou," dodal slovenský motocyklista.