Do polovice druhého setu sme hrali bez vášne a bojovnosti, hneval sa kouč junioriek

Mladé slovenské volejbalistky druhý zápas na ME nezvládli.

2. sep 2018 o 21:31 TASR

Majstrovstvá Európy 2018 volejbalistiek do 19 rokov:

II. SKUPINA - TIRANA (ALBÁNSKO)

Turecko - Slovensko 3:0 (11, 17, 26)

Zápas trval 76 minút

Rozhodovali: Kolos (Bosna a Herc.) a Lagierski (Poľ.), 90 divákov

Turecko: Kafkasová 1, Cebeciogluová 9, Atlierová 11, Aydinová 12, Erkeková 16, Karová 11, liberá Kurtová a Güctekinová (Üzenová 1, Sahinová 1, Katipogluová).

SR: Beneková 7, Jelínková 7, Bodnárová 7, Herdová 6, Erteltová 2, Fričová 8, libero Bojňanská (Škrlecová 0, Kupčiová 0, Trebichavská 0, Kvasnová 0).

1. Turecko 2 1 1 5:3 4 b 2. Rusko 1 1 0 3:0 3 b 3. Srbsko 2 1 1 3:4 3 b 4. Slovensko 2 1 1 3:4 3 b 5. Nemecko 2 1 1 4:5 2 b 6. Francúzsko 1 0 1 1:3 0 b

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



TIRANA. Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov v nedeľu prehrali vo svojom druhom zápase v tiranskej II. skupine na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie s rovesníčkami z Turecka 0:3.

Prečítajte si tiež: Juniorky začali šampionát skvelo, zvíťazili nad Francúzskom

Slovenky figurujú v tabuľke priebežne na 4. priečke, na konte majú tri body za sobotňajšiu výhru 3:1 nad Francúzkami.

Po vstupnom víkende ich čakajú ešte tri súboje skupiny, zhodne od 15.00 h proti Nemkám (pondelok 3. 9.), Ruskám (streda 5. 9.) a Srbkám (štvrtok 6. 9.).

Na šampionáte tradične štartuje 12 krajín. V I. skupine v Drači bojujú domáce Albánky a tiež Poľky, Talianky, Bulharky, Bielorusky a Holanďanky.

Dvaja najlepší z každej skupiny postúpia do semifinále, tímy na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto.

Pre družstvá na 5. a 6. pozíciách sa šampionát skončí.

Pre Slovensko to je celkovo piata účasť na ME junioriek (U19), štvrtá za ostatných osem rokov (2010, 2012, 2016, 2018).

Premiéru Slovenky absolvovali v roku 2004 v domácom prostredí v Prešove a Bardejove, obsadili 9. miesto. V Srbsku 2010 skončili na 6. priečke, o dva roky neskôr v Turecku na 9. pozícii a predvlani v Nitre opäť na 6. mieste.

Informoval portál svf.sk.

Hlas po zápase (zdroj: SVF):

Michal Matušov, tréner SR 19: "Do polovice druhého setu som nespoznával družstvo, ktoré hralo absolútne bez vášne, bez bojovnosti a s veľkým rešpektom voči súperovi. To bol najväčší problém vstupu do zápasu a s tým sa to vyvíjalo. Nemôžeme takto hrať, ak chceme konkurovať družstvám na ME.

Musíme si vstúpiť do svedomia, dvihnúť hlavu a bojovať o každú loptu, hrať agresívne v útoku a vyrovnať sa aj s nepresnosťami v našej hre. Ak dokážeme takéhoto súpera zatlačiť servisom, v podstate od polovice druhého setu hrať vyrovnanú partiu až do konca a bojovať tak, ako sa má, tak verím, že to zajtra môže vyzerať oveľa lepšie."