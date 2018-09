Je to hanba, hnevali sa vo Vítkoviciach. Tatranský pohár vyhral Poprad

Vítkovice obsadili posledné šieste miesto.

2. sep 2018 o 21:42 TASR

Tatranský pohár: O 5. MIESTO: HC Vítkovice Ridera - HC Košice 1:2 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1) Góly: 34. Kucsera - 50. Haščák, rozh. nájazd: Kafka O 3. MIESTO: DVTK Miškovec - Rapaces de Gap 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Góly: 11. Gallet, 24. Gallet, 60. Jekimovs FINÁLE: HK Poprad - Znojmo 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Góly: 38. Salija, 41. Mlynarovič, 55. Bondra, 57. Takáč - 47. McPherson

POPRAD. Domáci hokejisti HK Poprad triumfovali na Tatranskom pohári, keď si v nedeľňajšom finále poradili so Znojmom 4:1. Bronz získali hráči francúzskeho Rapaces de Gap po výhre nad DVTK Miškovec 3:0.

Konečné piate miesto obsadili hráči HC Košice, ktorí zdolali HC Vítkovice Ridera 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Tybor: Spadli sme na zem

V klube z Ostravy však najnegatívnejšie rezonovala piatková prehra A-tímu 1:3 s nováčikom Tipsport ligy maďarským DVTK Jegesmedvék Miškovec.

"Je to pre nás veľká hanba," povedal na margo piatkového duelu slovenský útočník českého klubu Radoslav Tybor pre oficiálnu stránku HC Vítkovice.

"Nebolo to vôbec dobré, taký výkon si nemôžeme dovoliť predviesť ani v príprave. Už v prvej tretine na tom boli Maďari korčuliarsky lepšie, vyhrávali osobné súboje a utvorili si viac šancí. Nevstúpili sme do zápasu tak, ako sme si predstavovali."



Podľa Tybora sa z tejto facky musí jeho tím poučiť.

"Nestačí hrať iba chvíľu, ale celých šesťdesiat minút. Keby sme takto chceli ísť do sezóny, tak si nedokážem predstaviť, koho by sme zdolali. Spadli sme na zem a otvorilo nám to oči. Každý si to musí sám prebrať v hlave. Musíme do hry vložiť viac zápalu a nadšenia," doplnil slovenský útočník.

Výhra nad Popradom nestačila

Vítkovice po zakopnutí s Miškovcom síce o deň neskôr zdolali domáci Poprad 6:5 po samostatných nájazdoch, no skončili v skupine až tretí.

V nedeľu ich čakal súboj o konečné piate miesto. V ňom podľahli Košiciam 1:2 po samostatných nájazdoch a skončili na turnaji na poslednej 6. priečke.