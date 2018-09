Nadal potreboval štyri sety, po tri a pol hodinách postúpil do štvrťfinále

Súhrn nedeľňajších výsledkov mužov na US Open 2018.

2. sep 2018 o 22:28 TASR

NEW YORK. Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

Deviaty nasadený si v osemfinále poradil s päťkoupavúka Kevinom Andersonom z Juhoafrickej republiky 7:5, 6:2, 7:6.

Rakúšan v New Yorku premiérovo postúpil medzi najlepšiu osmičku.

Vo štvrťfinále sa stretne s prvým nasadeným Rafaelom Nadalom zo Španielska, ktorý po veľkej bitke a takmer tri a pol hodinách triumfoval nad Gruzíncom Nikolozom Basilašvilim 6:3, 6:3, 6:7 a 6:4.

"Keby som to v treťom sete dotiahol do konca, vyzeralo by to inak. Odohral som dobrý tajbrejk, ale on ho vyhral zaslúžene a treba ho za to pochváliť. Aj keď som hral dobré údery, vždy našiel odpoveď," povedal Nadal.

"Proti Thiemovi to bude ťažké, je to skvelý súper a hrá pestrý tenis. Budem musieť predviesť svoj najlepší výkon a snáď sa to podarí."

US OPEN - osemfinále:

(celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku)

Dominic Thiem (Rak.-9) - Kevin Anderson (JAR-5) 7:5, 6:2, 7:6 (2)

Rafael Nadal (Šp.-1) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:4